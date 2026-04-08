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傳蔡英文勸進鄭麗君出馬選台北市長 王世堅：是最好的候選人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨2026台北市長人選布局卡關，傳出前總統蔡英文（右）曾2度勸進行政院副院長鄭麗君（左）出馬。圖／聯合報系資料照片
民進黨2026台北市長人選布局卡關，傳出前總統蔡英文（右）曾2度勸進行政院副院長鄭麗君（左）出馬。圖／聯合報系資料照片

民進黨2026台北市長人選布局卡關，傳出前總統蔡英文曾2度勸進行政院副院長鄭麗君出馬。民進黨立委王世堅今天表示，大家集思廣益讓最強的候選人出來，若蔡英文親自勸進，鄭麗君定會慎重考量，且黨內人才濟濟，提名不必急於一時；但蔡英文辦公室否認曾勸進鄭麗君。

2026九合一選舉

知情人士表示，蔡英文與鄭麗君近期曾2度見面，上一回就在4月4日，兩人確實談及首都市長選戰議題，蔡英文抱持鼓勵態度，但並未「積極勸進」，鄭麗君無參選意願的態度，也並未動搖。

民進黨立委王世堅表示，鄭麗君才德兼備、才貌雙全，幾乎找不出任何負面缺點，且心思非常細膩、善於協調，對很多政策都有自己的看法與意見，在台美關稅談判過程肩負這麼大的任務，全國人民的期待也是一種壓力，但鄭麗君都撐過去、且拿到亮麗成績，他個人認為，鄭麗君是首都市長最好的候選人。

王世堅指出，對於提名期程，民進黨這幾屆首都市長提名都在6、7月，甚至更晚一點，目前不必那麼急；尤其黨內人才濟濟，大家集思廣益、全心全力，才能讓最強的候選人出來，因此暫緩也是好事。

民進黨 蔡英文 鄭麗君 王世堅 北市 台北

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