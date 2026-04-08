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朱政騏涉共諜案遭開除黨籍 王世堅子弟兵賴俊翰遞補參選北市議員

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
甫通過黨內初選的民進黨台北市議員參選人朱政騏涉入共諜案遭起訴，遭民進黨台北市黨部火速開除黨籍、不予提名，民進黨中執會今天通過，由初選落選頭、王世堅子弟兵賴俊翰（左一）遞補參選。聯合報系資料照片／記者洪子凱攝影
甫通過黨內初選的民進黨台北市議員參選人朱政騏涉入共諜案遭起訴，遭民進黨台北市黨部火速開除黨籍、不予提名，民進黨中執會今天通過，由初選落選頭、王世堅子弟兵賴俊翰（左一）遞補參選。聯合報系資料照片／記者洪子凱攝影

甫通過黨內初選的民進黨台北市議員參選人朱政騏涉入共諜案遭起訴，遭民進黨台北市黨部火速開除黨籍、不予提名，民進黨中執會今天通過，由初選落選頭、王世堅子弟兵賴俊翰遞補參選。

2026九合一選舉

王世堅今天受訪表示，依照民進黨的機制，前一位出缺時，就是下一位人選補上，這不只是在各黨初選，甚至在大選也是這樣子，一切照規定、照黨章、黨綱走，程序上就是如此，不必為了某個選區、某特定人選來更改，這是非常好、很正確的事情。

民進黨3月中旬進行台北市議員黨內初選民調，其中第4選區（中山、大同）民調結果為：林亮君0.3703、顏若芳0.3307、朱政騏0.1410、林子揚0.0973、賴俊翰0.0537、李立聖0.0070。該選區提名4席，出線者為林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚，在朱政騏涉共諜案遭起訴後，民進黨決議不予提名並開除黨籍後，缺額由賴俊翰遞補。

王世堅今日出席民進黨中執會前受訪表示，如果前一名出缺的話，當然是下一名遞補上來，中山大同有6位登記，如今朱政騏發生事情造成資格不符，當然就是第五名遞補，依照民進黨的規定應該是這樣子。

甫通過黨內初選的民進黨台北市議員參選人朱政騏（圖）涉入共諜案遭起訴，遭民進黨台北市黨部火速開除黨籍、不予提名。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
甫通過黨內初選的民進黨台北市議員參選人朱政騏（圖）涉入共諜案遭起訴，遭民進黨台北市黨部火速開除黨籍、不予提名。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

民進黨 王世堅 共諜

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