守住財政底線、拒絕債留子孫 黃國昌提出新北財政永續四大承諾

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天開記者會，談財政紀律相關政見，也是首次與6位議員參選人一起合體。黃國昌也與6位參選人簽下承諾書，向新北市民宣示，未來將以財政紀律作為新北治理的根本原則，拒絕債留子孫、拒絕空頭支票，更拒絕讓新北市民為不負責任的政治操作埋單。

黃國昌表示，民進黨不是沒有談過地方財政困境，過去蘇貞昌在擔任民進黨主席及台北縣長期間，就曾明白指出地方首長最大的壓力，就是「沒有錢、編不出預算」，甚至形容那種焦慮如同媽媽擔心米缸裡沒有米一樣。

黃國昌指出，民進黨當年曾大力主張修正「財政收支劃分法」，強調唯有讓地方政府擁有更充足的財源，才能真正推動市政建設與社會照顧。令人遺憾的是，民進黨在掌握中央權力後，卻徹底背棄自己過去提出的承諾，長期拒絕修法，直到在野黨共同努力下完成修法後，中央政府依舊百般推託、違法擺爛。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前提出六項福利政策，聲稱僅需80億、新北財政足以負擔。但黃國昌指出，但經逐項檢驗後，實際支出高達220億以上，如此巨大的落差，究竟是數學有問題，還是誠信出問題？

黃國昌批評，蘇巧慧一邊反對修正財劃法、反對充實地方財源，一邊又拋出高額支出的撒幣政策，沒把財政紀律當一回事，也沒把新北市民當一回事。因此，他正式提出「新北財政永續藍圖」四大承諾。

黃國昌說，第一是新北債務減半。新北市長年債務已從1070億降至今年的959億，要比照北市前市長柯文哲任內減債經驗，承諾用八年時間減債480億，讓新北債務降至480億，預估每年可減少高達11億利息支出，把省下來的資源投入長照、托育、教育及基礎建設升級。

第二是建立「新北財政透明儀表板」，目前版本雖具專業性，但資訊門檻過高、難以一目了然，未來會參考台北社宅戰情中心，不僅能讓市民即時掌握財政資訊，也能清楚看見重大建設的預算執行率、工程進度與計畫完成率。

第三，未來新北市在整體開發區所取得的用地，絕不會拿來公開標售，不會賤賣國土，而是改採設定地上權、「只租不售」的方式，既保留珍貴公共資產，也透過穩定收益達成財政永續。第四，推動稅制合理化停徵娛樂稅。

黃國昌說，理性的決策、誠實面對財政現實，才是對市民負責的治理方式。唯有守住財政紀律，新北才有可能在穩健基礎上持續發展，真正為下一代留下可以承擔、可以延續的城市未來。

民進黨新北市長參選人黃國昌也與6位參選人簽下承諾書，向新北市民宣示，未來將以財政紀律作為新北治理的根本原則，拒絕債留子孫、拒絕空頭支票，更拒絕讓新北市民為不負責任的政治操作埋單。記者江婉儀／攝影