談台中棒球教練性侵案 何欣純：需要負責任的市長

台中某國小棒球教練長年性侵、猥褻男童偷拍性影像，檢方第三波起訴，受害學生數增至82人。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今批評，這不是單一狼師、狼教練的問題，而是台中市政府保護孩子的系統性的嚴重問題。並指「媽媽市長」不負責任，號稱要當「爸爸市長」的候選人同樣漠不作聲。而市府則指出，市長盧秀燕和教育局都已做適當處置。

何欣純說，長達6年且受害人數一再增加，中市教育局長竟然連最基本的受害人數都搞不清楚，而盧市長到目前為止對此案件仍不做具體回應，也對於議員的質詢表現出淡漠的姿態，讓人看到盧市府對這起案件的麻木、失能與失職。盧市長至今沒有給市民一個清楚交代，沒有看到真正的究責與檢討。市民不需要媽媽市長，也不需要爸爸市長。台中需要的，是負責任的市長。

她質疑，為什麼這樣的教練可以進入校園？聘任與查核機制是否確實落實？又是否缺乏足夠的預警與通報制度，以致無法被及早發現？面對這樣的事件，台中市政府應該更積極、也更負責任地回應市民的期待。

市長盧秀燕今受訪時曾強調，對於此案非常痛心，教育局於事發後即刻啟動調查與輔導，除嚴懲相關失職人員，包含校長下台，法制局亦持續協助受害者國賠。她更主張司法應對於兒虐或兒童性侵者加重其刑，還給孩子公道。

同時教育局也指出，此案前年10月26日接獲通報後，第一時間即要求學校完成校安通報並停止該教練入校，依程序解除聘約，並將其登錄於不適任教育人員資料庫，同時督導學校成立性平調查小組進行普查，持續追蹤調查進度。

針對被害人數，教育局說明，法院以犯案件數代號呈現，不等同實際受害人數；目前已依檢方三波起訴名單進行比對，其中第二波有部分與第一波重複，第三波將待取得起訴書後持續確認，如有新增個案將即時提供必要協助；另相關受害人將由檢警依其所在地通報社政單位提供支持服務。

本報尚未得到江啟臣的回應。