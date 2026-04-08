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北市大安區里長登記選中山大同 李易儒喊「為黨團結」願開疆闢土

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大安區車層里長李易儒，今天選區大轉彎登記中山大同初選。記者林麗玉／攝影
大安區車層里長李易儒，今天選區大轉彎登記中山大同初選。記者林麗玉／攝影

國民黨北市議員初選第二梯次領表登記，今天是最後一天領表日，原本要參選大安文山的大安區車層里長李易儒，今天選區大轉彎登記中山大同初選，對於是否有黨內壓力？李易儒說，沒有壓力，一切就是為了「黨的團結」，所以跳脫藍營鐵票區，要去相對偏綠的中山大同「開疆闢土」，要國民黨爭取第四席。

2026九合一選舉

國民黨第二梯次初選登記，包括第四選區中山大同、第五選區中正萬華及第六選區大安文山，原本積極在大安文山積極跑基層的李易儒，驚傳這幾天轉換選區，轉戰中山大同。國民黨預計在中山大同提名四席，現任議員包括葉林傳、陳炳甫、柳采葳，新人中央委員盧威已登記，李易儒登記後，黨內將辦初選「兩搶一」。

對於從大安文山轉戰中山大同是否有黨內壓力？李易儒說，一切就是為了黨的團結，市黨部主委也說「要幫議會爭取最大席次」，所以這個過程他思考很久，身為大龍峒子弟，爸爸過去念太平國小，大同區也算是他的根、從小在雙連長大，所以一切為了黨團結，為國民黨開疆闢土，最後決定要為國民黨中山大同爭取第四席。

「完全沒有任何壓力，就是用輕鬆的態度面對選戰，從選里長李易儒的奇幻旅程Part1、現在是Part2，正向迎接選戰。」李易儒說，從大安文山的藍營鐵票區，到中山大同開疆闢土，現在他要一天當很多天用，會盡全力跑基層，志工團隊也都會幫忙，相信努力與付出一定會有所收穫。

至於選戰策略，李說，「一步一腳印、勤跑基層」，轉換到中山大同選區，也希望所有支持者能夠可以讓他掛看板，由於距離黨內初選時間緊迫，如果有接到電話民調，請唯一支持李易儒。

國民黨 北市 議員

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