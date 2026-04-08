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雲林斗南鎮長選舉激戰 已3人表態參選、綠營也喊不缺席

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮長沈暉勛的妻子歐月香表態參選斗南鎮長。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南鎮長沈暉勛的妻子歐月香表態參選斗南鎮長。記者陳雅玲／攝影

2026年九合一選舉將於11月28日投票，各地選情逐步加溫。雲林縣斗南鎮長沈暉勛任滿兩屆即將卸任，其妻歐月香透過臉書宣布投入下屆鎮長選舉；現任縣議員簡慈坊、顏忠義也先後表態參選，民進黨雲林縣黨部也強調不會缺席，斗南鎮將是全縣20鄉鎮市中激戰選區之一。

2026九合一選舉

今年50歲的歐月香在臉書發文宣布參選，她表示，丈夫自鎮民代表至鎮長，15年來持續為地方建設奔走，她一路陪伴見證，好不容易近7年來斗南建設成果有目共睹，盼延續既有藍圖與政策，避免地方發展停滯。

45歲的簡慈坊出身政治世家，父親簡錦全曾任斗南鎮長與縣議員。她畢業於台大哲學系，16年前返鄉參選縣議員並高票當選、連任，2018年與沈暉勛競選斗南鎮長失利，後再度當選議員。

簡慈坊指出，斗南仍有進步空間，包括車站周邊活化、親子休憩空間及治水工程等，但議員職權有限，唯有鎮長能推動具體建設，將全力投入選戰，參選到底。

54歲的顏忠義曾任斗南鎮代表，長年參與地方公益活動，2018年當選縣議員並順利連任。他表示，參選鎮長早在生涯規畫之中，適逢現任鎮長任期屆滿，認為時機成熟，將以完整歷練爭取支持，推動具體建設與政策。

至於民進黨在黨內提名登記期間無人登記參選，縣黨部表示仍持續徵詢適當人選，強調斗南選區不會缺席。

雲林縣議員顏忠義（中）表態參選斗南鎮長。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員顏忠義（中）表態參選斗南鎮長。記者陳雅玲／攝影

雲林縣議員簡慈坊表態參選斗南鎮長。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員簡慈坊表態參選斗南鎮長。記者陳雅玲／攝影

民進黨 雲林

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