中正萬華泛藍競爭激烈 徐巧芯力挺郭音蘭：2026、2028重要戰力

國民黨北市議員初選第二梯次領表登記，今最後一天領表日，立委徐巧芯上午陪中正萬華新人郭音蘭登記。由於中正萬華將提名四席，議員應曉薇因京華城案一審判15年6個月恐遭停權，其他三位議員鍾小平、郭昭巖、吳志剛均爭取連任，將由3名新人郭音蘭、張延廷、周世雄初選搶應空出來的一席。

但因應曉薇會不會派女兒應佳妤以無黨參選？還有于美人是否再戰中正萬華？對國民黨中正萬華選情添下相當多變數，郭音蘭今天也被問及，會不會擔心泛藍分裂？郭說，希望國民黨能在中正萬華選區團結，的確地方有一些聲音，但許多人想參選，對中正萬華所有民眾來說都是好事，大家一起為中正萬華努力。

徐巧芯今天也陪過去的幕僚登記，徐說，她今天力挺郭音蘭，是因自己過去也當過議員，知道議員與市長間互動非常重要，對選區地方建設經營或對整體市政建設發展非常有幫助，郭音蘭之前在市府服務過，未來當議員可以無縫接管，從行政經驗、到議會，是很好的轉折點。

另外，徐說，郭年輕、有衝勁，尤其中正萬華區立委是民進黨籍，議員應該要找更有衝勁、更年輕，為國民黨發聲的人，不管2026、或2028大選，郭都能在中正萬華發揮戰力，讓國民黨重返執政，這也是大局觀。

「除了2026要展現出自己戰力，2028重返執政過程，也要能有表現」，徐巧芯說，郭音蘭過去在市府、立院，立法行政經驗都有，這樣的人才到中正萬華選區打拚，對選區、對蔣萬安、甚至未來總統候選人、對國民黨都是加分。

徐說，尤其郭不僅與蔣萬安過去是幕僚，過去也跟前副市長李四川在市府共事過，都有非常好的交情與默契。接下來市長選戰是雙北連線，不僅要支持蔣萬安連任，也要支持李四川當選新北市長，郭音蘭的角色不僅選議員，還有要幫蔣萬安連任、李四川都能選上，這也是她對郭音蘭的期待。