綠北市長人選難產...徐巧芯：蔡、賴這10年民進黨人才小丑化

民進黨選對會昨天開會討論北市長提名，傳因綠營內部對立委沈伯洋參選仍有雜音，昨天討論的人選除鄭麗君、沈伯洋，還有范雲和吳怡農。國民黨立委徐巧芯說，國民黨看沈伯洋、范雲都是人才，但從這些人也看到民進黨長期的大危機。

徐巧芯今天上午陪國民黨中正萬華新人、北市府前副發言人郭音蘭登記初選，對於原本傳民進黨今天要徵召沈伯洋，因黨內雜音暫緩提名，對於民進黨是否北市長人選難產？徐巧芯說，民進黨從前總統蔡英文八年、到賴清德總統的兩年執政，黨內人才逐漸凋零、小丑化。

她也舉王義川為例，原本民進黨在桃園要讓王義川選，後不敢讓王選，因民進黨所謂的人才，小丑化、娛樂化、沒有深度、不做功課，沒有辦法在重大議題深度研討，整體論述只要能在政論節目攻擊、網路上譁眾取寵，得到部分激進支持者如青鳥支持，好像就能被造神，但這樣的人在市長層級遠遠不夠。

徐巧芯也反酸目前檯面上的人選，表示民進黨人才濟濟」尤其沈伯洋、范雲都是人才，都是最好的一時之選。

徐巧芯說，如果民進黨自己覺得不是最好人選，是不是民進黨內缺乏人才？是否不敢提名？找不到人？儘管這是民進黨的家務事，也尊重民進黨的提名時程，但當民進黨在內部縣市找不到人，這就是民進黨長期的大危機。

徐說，民進黨自己要去檢討，他們培養出什麼樣的人才，才會現在陷入找不到人的窘境，不過國民黨看沈伯洋是人才、范雲是人才，不管四月、五月提名，都樂於看到提名這些人才的結果。