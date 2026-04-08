快訊

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

名為「集團自決」的屠殺！沖繩悲劇成觀光離島的黑歷史

再增16人！高雄毒春捲案173人送醫 檢追感染來源

聽新聞
0:00 / 0:00

綠北市長人選難產...徐巧芯：蔡、賴這10年民進黨人才小丑化

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
立委徐巧芯今天上午陪國民黨中正萬華新人、北市府前副發言人郭音蘭登記初選。記者林麗玉／攝影
立委徐巧芯今天上午陪國民黨中正萬華新人、北市府前副發言人郭音蘭登記初選。記者林麗玉／攝影

民進黨選對會昨天開會討論北市長提名，傳因綠營內部對立委沈伯洋參選仍有雜音，昨天討論的人選除鄭麗君、沈伯洋，還有范雲和吳怡農。國民黨立委徐巧芯說，國民黨看沈伯洋、范雲都是人才，但從這些人也看到民進黨長期的大危機。

2026九合一選舉

徐巧芯今天上午陪國民黨中正萬華新人、北市府前副發言人郭音蘭登記初選，對於原本傳民進黨今天要徵召沈伯洋，因黨內雜音暫緩提名，對於民進黨是否北市長人選難產？徐巧芯說，民進黨從前總統蔡英文八年、到賴清德總統的兩年執政，黨內人才逐漸凋零、小丑化。

她也舉王義川為例，原本民進黨在桃園要讓王義川選，後不敢讓王選，因民進黨所謂的人才，小丑化、娛樂化、沒有深度、不做功課，沒有辦法在重大議題深度研討，整體論述只要能在政論節目攻擊、網路上譁眾取寵，得到部分激進支持者如青鳥支持，好像就能被造神，但這樣的人在市長層級遠遠不夠。

徐巧芯也反酸目前檯面上的人選，表示民進黨人才濟濟」尤其沈伯洋、范雲都是人才，都是最好的一時之選。

徐巧芯說，如果民進黨自己覺得不是最好人選，是不是民進黨內缺乏人才？是否不敢提名？找不到人？儘管這是民進黨的家務事，也尊重民進黨的提名時程，但當民進黨在內部縣市找不到人，這就是民進黨長期的大危機。

徐說，民進黨自己要去檢討，他們培養出什麼樣的人才，才會現在陷入找不到人的窘境，不過國民黨看沈伯洋是人才、范雲是人才，不管四月、五月提名，都樂於看到提名這些人才的結果。

北市府 國民黨 賴清德 徐巧芯 王義川 台北市選舉

延伸閱讀

誰戰北市？綠選對會提及4人

沈伯洋鄭麗君吳怡農范雲被討論戰北市 綠謹慎布局

北市府最新民調 蔣萬安滿意度近7成

觀察站／沈伯洋仇恨值高 綠愁難當領頭羊

相關新聞

蔣萬安被戰「念建中上政大」 Cheap酸：小心迴力鏢打到陳亭妃

針對近期Threads上出現質疑台北市長蔣萬安學歷「靠加分」的聲浪，網紅Cheap昨(7)日晚間在臉書發文反擊，認為相關攻擊「毫無意義」，更直言是「沒東西可以打」。

雲林斗南鎮長選舉激戰 已3人表態參選、綠營也喊不缺席

2026年九合一選舉將於11月28日投票，各地選情逐步加溫。雲林縣斗南鎮長沈暉勛任滿兩屆即將卸任，其妻歐月香透過臉書宣布投入下屆鎮長選舉；現任縣議員簡慈坊、顏忠義也先後表態參選，民進黨雲林縣黨部也強調不會缺席，斗南鎮將是全縣20鄉鎮市中激戰選區之一。

綠北市長人選難產...徐巧芯：蔡、賴這10年民進黨人才小丑化

民進黨選對會昨天開會討論北市長提名，傳因綠營內部對立委沈伯洋參選仍有雜音，昨天討論的人選除鄭麗君、沈伯洋，還有范雲和吳怡農。國民黨立委徐巧芯說，國民黨看沈伯洋、范雲都是人才，但從這些人也看到民進黨長期的大危機。

鄭麗文訪中衝擊年底選情？ 柯志恩「這樣」認為

國民黨主席鄭麗文昨日率團訪中，有望在10日會面中共中央總書記習近平，學者廖達琪認為，此舉可能衝擊年底地方選舉。國民黨高雄市長參選人柯志恩今早受訪表示，對話永遠比對立來的好，不認為會影響地方選舉，但仍要把話說清楚。

嘉義藍白合模式用於新北？黃國昌：簽了協議就會說到做到

嘉義市長選戰藍白整合民調，民眾黨提名前立委張啓楷勝出，代表藍白聯盟出戰民進黨提名立委王美惠。被問及藍白合模式是否用於新北，黃國昌表示，既然簽了協議就會說到做到。他相信政黨良性競爭後還能彼此合作，創造最高福祉，才是台灣人民期待的。

聚焦抗中保台？蔣萬安明議會施政報告 綠磨刀霍霍藍白打民生牌

北市議會今開議，選舉年，本會期攻防將是蔣萬安連任關鍵會期。綠營磨刀霍霍，將鎖定蔣新政落實攻防；藍營針對新財劃法後追加減預算打「民生牌」；白營聚焦高齡長照等議題，要蔣萬安育兒政策外，不可只傾一邊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。