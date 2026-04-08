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邀柯志恩掃市場 楊智伃曝這「弱點」求教柯老師
國民黨北市議員第一階段初選，將於19日到21日起跑，激戰區的松山、信義參選人積極勤跑基層，更邀請黨內大咖站台。參選人楊智伃今早找來藍營高雄市長參選人柯志恩到吳興市場掃街，她暴露自己不會講台語，希望求教柯老師。
2026九合一選舉
國民黨北市議員民調，松山、信義區時間為4月19日至21日的晚上6時30分至10時，採取全民調方式進行。
柯志恩表示，一路看著楊智伃成長，對我們來說已是政壇之星，不管是過去發言人期間的論述，以及新媒體的構思，都替國民黨在年輕光環上增色不少，同時楊也是位陽光女孩，心態和能量上都能替議會帶來陽光。
柯志恩也說，楊的選戰經驗非常豐厚，過去總是扮演抬轎者，現在成為坐轎者，一定能憑著過去幕僚經驗，掌握自己的節奏，不用她來傳授。楊智伃笑說，希望柯老師能指導台語，尤其和市民互動，說台語能非常親近。
此時，柯馬上切換成台語，直說常講就會輪轉，以前小時候到南部都會講台語不會講國語，而且到菜市場說台語，歐巴桑、歐吉桑都會像是女兒一樣幫忙教，楊要多講台語才會疼惜、支持，所以台語一定要學。
對於即將到來的初選民調，楊智伃也說，初選每一天都很充實、快樂，發現自己是個大E人，只要到市場、路口有人揮手點頭，就有動力繼續再站，從市民身上獲得肯定，這就是選舉魅力、力量來源，也期盼帶著陽光，把光借給市民，為他們發聲。
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