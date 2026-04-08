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鄭麗文訪中衝擊年底選情？ 柯志恩「這樣」認為

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
柯志恩（左）今早陪同國民黨北市議員參選人楊智伃（右）掃街。記者邱書昱／攝影
柯志恩（左）今早陪同國民黨北市議員參選人楊智伃（右）掃街。記者邱書昱／攝影

國民黨主席鄭麗文昨日率團訪中，有望在10日會面中共中央總書記習近平，學者廖達琪認為，此舉可能衝擊年底地方選舉。國民黨高雄市長參選人柯志恩今早受訪表示，對話永遠比對立來的好，不認為會影響地方選舉，但仍要把話說清楚。

2026九合一選舉

台灣民主基金會執行長廖達琪昨接受廣播節目專訪，她談到，鄭麗文尚未在黨內鞏固自己的權利，過去也沒有擔任過政府體系要職，因此見習近平可以說是國民黨歷年來最弱勢的黨主席。但台灣要贏得選舉不能只靠藍軍支持，還有中間、年輕選民；認為年底地方選舉一定會受影響。

對此，柯志恩今早陪同國民黨北市議員參選人楊智伃掃街，受訪時表示，不管國民黨和中國大陸有哪些接觸，不管好的、不好的或任何事情，綠營都是膝蓋式的抹黑，對我們來說對話永遠是比對立來的更好，而地方選舉上在乎的是對市民有感的政策、政見。

她說，兩岸政策不管是誰，都會遵照中華民國法律、遵照陸委會提出來「建言」都會謹守分寸。鄭麗文帶著一個所謂和平旅概念，還沒有做任何事情，不用在這之前就抹紅、抹黑的動作，對台灣未來和平沒有任何幫助。

柯志恩說，不認為訪中這件事情會對選舉造成影響。「但是，我想還是要把話說清楚，還是溝通最重要。」

中共 高雄 國民黨 鄭麗文 柯志恩 楊智伃

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