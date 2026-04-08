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嘉義藍白合模式用於新北？黃國昌：簽了協議就會說到做到
嘉義市長選戰藍白整合民調，民眾黨提名前立委張啓楷勝出，代表藍白聯盟出戰民進黨提名立委王美惠。被問及藍白合模式是否用於新北，黃國昌表示，既然簽了協議就會說到做到。他相信政黨良性競爭後還能彼此合作，創造最高福祉，才是台灣人民期待的。
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黃國昌表示，民眾黨已經跟國民黨正式簽署政黨合作協議，簽署之後，也看到民進黨想見縫插針，挑撥離間，昨天在嘉義市，正式完成了嘉義市長與國民黨初選的民調。這是一場君子之爭，讓全台人民看到，初選過程可以非常理性且保持君子風度，結束後也很有風度，雙方坐下來報告初選結果，相信張啓楷、翁壽良跟市長黃敏惠，未來會有更緊密的結合跟相互輔選，
黃國昌說，這種模式不僅在嘉義，未來在新北、宜蘭也好，對民眾黨而言，既然簽了協議就會說到做到。他相信政黨良性競爭後還能彼此合作，創造最高福祉，才是台灣人民期待的。
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