快訊

伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜看選舉藍白合 強調誠信最重要

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜強調藍白合作誠信最重要，照顧人民所需要及爭取民眾的支持。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜強調藍白合作誠信最重要，照顧人民所需要及爭取民眾的支持。記者林媛玲／攝影

2026縣市選戰逐漸升溫，嘉義市長選舉的藍白整合確定由民眾黨的張啓楷出線，新北藍白尚未整合完成，今新北市長侯友宜面對媒體詢問藍白合意見時表示，藍白合作在新北、宜蘭及其他幾縣市都有討論空間，最重要是有共同政策方向、政見，要誠信的共同面對，如何照顧人民需要及爭取選民支持，這才是努力的目標。

2026九合一選舉

另新北市長侯友宜昨晚與國民黨新北市長參選人李四川在樹林區新北市義消總隊防宣大隊顧問團聯誼會同台，侯稱讚李「會做事、做實事」全力替李拉抬。今媒體詢問未來是否有輔選李四川的規劃？侯表示，昨天的活動其實是兩人一起受邀，參與活動時的自然碰面，未來會配合候選人的節奏跟目標，大家同心齊力，希望找出實在做事的人來為新北市服務。

國民黨 新北 宜蘭 嘉義市選舉 侯友宜 李四川

延伸閱讀

藍白整合首例 共推張啓楷出戰嘉市長

黃敏惠：目前嘉市基本盤不在我們這邊 一定努力輔選

星期評論／雙北生活連動 好政策應合作

盧秀燕基隆挺謝國樑 喊話藍白合…國家才會進步

相關新聞

鄭麗文訪中衝擊年底選情？ 柯志恩「這樣」認為

國民黨主席鄭麗文昨日率團訪中，有望在10日會面中共中央總書記習近平，學者廖達琪認為，此舉可能衝擊年底地方選舉。國民黨高雄市長參選人柯志恩今早受訪表示，對話永遠比對立來的好，不認為會影響地方選舉，但仍要把話說清楚。

嘉義藍白合模式用於新北？黃國昌：簽了協議就會說到做到

嘉義市長選戰藍白整合民調，民眾黨提名前立委張啓楷勝出，代表藍白聯盟出戰民進黨提名立委王美惠。被問及藍白合模式是否用於新北，黃國昌表示，既然簽了協議就會說到做到。他相信政黨良性競爭後還能彼此合作，創造最高福祉，才是台灣人民期待的。

聚焦抗中保台？蔣萬安明議會施政報告 綠磨刀霍霍藍白打民生牌

北市議會今開議，選舉年，本會期攻防將是蔣萬安連任關鍵會期。綠營磨刀霍霍，將鎖定蔣新政落實攻防；藍營針對新財劃法後追加減預算打「民生牌」；白營聚焦高齡長照等議題，要蔣萬安育兒政策外，不可只傾一邊。

徵召沈伯洋暫緩？他曝壓垮黑熊最後稻草...這兩人反應最準

民進黨派誰選北市長？傳因綠營內部對立委沈伯洋參選仍有雜音，提名暫緩，最快下周才會提名人選。國民黨港湖議員擬參選人陳冠安說，沈從「即將獲提名」變「口袋名單之一」，壓垮黑熊最後一根稻草，除綠營KOL勸退，高嘉瑜、洪健益為首北市小雞們態度更是關鍵。

【總編開箱】藍白合示範區 綠營強棒出擊 誰能在噴水圓環笑到最後？

國民黨與民眾黨共推前立委張啟楷參選嘉義市長，但面對實力堅強的民進黨立委王美惠，「藍白合」只算具備一搏機會，要讓選民將票投入匭，除了提出打動人心的都市發展願景，最需要補強的是與在地的鏈結。

議員交棒 台中選情緊繃 二代接班生變

台中市議員選戰升溫，多個選區出現「交棒未成、親自再戰」與「家族接棒」並行的局面，藍綠白三方角力加劇，選情更添變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。