聽新聞
0:00 / 0:00
侯友宜看選舉藍白合 強調誠信最重要
2026縣市選戰逐漸升溫，嘉義市長選舉的藍白整合確定由民眾黨的張啓楷出線，新北藍白尚未整合完成，今新北市長侯友宜面對媒體詢問藍白合意見時表示，藍白合作在新北、宜蘭及其他幾縣市都有討論空間，最重要是有共同政策方向、政見，要誠信的共同面對，如何照顧人民需要及爭取選民支持，這才是努力的目標。
2026九合一選舉
另新北市長侯友宜昨晚與國民黨新北市長參選人李四川在樹林區新北市義消總隊防宣大隊顧問團聯誼會同台，侯稱讚李「會做事、做實事」全力替李拉抬。今媒體詢問未來是否有輔選李四川的規劃？侯表示，昨天的活動其實是兩人一起受邀，參與活動時的自然碰面，未來會配合候選人的節奏跟目標，大家同心齊力，希望找出實在做事的人來為新北市服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。