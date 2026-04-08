蔣萬安被戰「念建中上政大」 Cheap酸：小心迴力鏢打到陳亭妃

近期Threads上出現質疑台北市長蔣萬安學歷「靠加分」的聲浪，網紅Cheap昨(7)日晚間在臉書發文反擊，認為相關攻擊「毫無意義」，更直言是「沒東西可以打」。

Cheap指出，蔣萬安從建中畢業後，就讀國立政治大學法律系與外交學系雙學士，之後赴美取得賓州大學(University of Pennsylvania)法律碩士與博士，並取得加州律師資格，質疑外界對其學歷的批評缺乏基本的理解。

他在文中直言：「笑死，沒東西可以打了是不是？蔣萬安都快50了，一個當過兩屆立委、一屆首都市長的人，你還在追他15歲的聯考成績？」、「都出社會幾年了，還在戰學歷，小學沒畢業？」認為將焦點放在年少時的考試成績，與其政治表現並無直接關聯。

就網友對蔣萬安身為建中生沒上台大，最終上了政大法律系的質疑，Cheap也說：「所以政大法律是很爛？讀建中一定要上台大？」

對於部分網友指稱「加州律師很好考」，Cheap也反駁：「你以為加州律師用中文考？他要在美國法律體系下，用英文跟全美頂尖菁英競爭欸！」強調取得美國律師資格並非易事。

此外，他也質疑學歷攻擊可能產生「迴力鏢效應」，點名若持續放大學歷議題，恐波及其他政治人物與過去曾發生的論文爭議，「要戰學歷…小心迴力鏢打到陳亭妃」、「戰學歷前問過小智、問過燦哥了嗎？問過那些論文被撤銷的前輩了嗎？」、「是想勾起我黨的集體創傷嗎？當初一個小智毀全台，現在還敢出來戰學歷？」。

2023年11月28日，國民黨立委候選人林國春與副發言人呂謦煒，指控民進黨立委陳亭妃的長榮大學博士論文涉嫌抄襲25%，違反長榮大學整體數值不能超過13%之規定。陳亭妃則回應論文問卷邀請行政院、立法院不分黨派立委、六都的政府官員、六都市議員填寫，研究數據絕對是原汁原味；並於同日前往台北地檢署提告林、呂二人加重誹謗。檢方後以不起訴確定，但陳亭妃認為兩人言論已逾越批評界限、構成名譽侵權，提起民事訴訟請求連帶賠償160萬元。

2022年7月，自中華大學科技管理學系、台灣大學國家發展研究所畢業，擁有雙碩士學位，宣布將投入桃園市市長選舉而辭去新竹市市長的林智堅，先後被王鴻薇等人檢舉其撰寫的兩份碩士學位論文抄襲。中華大學與台大因而分別組成學術倫理審議委員會討論後，都認定林智堅的論文涉及抄襲，違反學術倫理，隨後撤銷其碩士學位。

此外，前桃園市長鄭文燦的碩士論文也於2022年被台大認定涉及抄襲，撤銷其碩士學位。