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確定時間了 國民黨台中市議員第4選區黨內初選二名里長角逐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區翁子里長連佳振，爭取國民黨提名參選台中市議員第4選區選舉。記者游振昇／攝影
台中市豐原區翁子里長連佳振，爭取國民黨提名參選台中市議員第4選區選舉。記者游振昇／攝影

國民黨下屆台中市長選舉已完成初選，確定由立法院副院長江啟臣出戰；台中市議員豐原、后里第4選區有二名里長爭取參選，國民黨已定出初選時間為本月19日到21日，採全民調方式決定參選人。

2026九合一選舉

豐原區翁子里長連佳振與社皮里長涂力旋都爭取國民黨提名參選台中市議員第4選區選舉，今天已確定本月19日到21日初選，全民調方式競爭。

民眾黨在台中市第4選區早已完成接棒布局，原任民眾黨台中市議員陳清龍已接任該黨不分區立委，其妻連小華接替陳清龍服務參選。這區藍綠白競爭激烈，民進黨評估這個選區有選上二席的空間，這次比往年少提一席，由資深議員謝志忠、豐原區農會總幹事蔡森揚之女蔡怡萱參選；另有無黨籍王朝坤將參選，親民黨黃朝淵被支持者鼓勵參選，他仍在評估中。

該區83歲現任台中市議員張瀞分已宣布不再參選，表明全力支持豐原區社皮里長涂力旋，豐原區翁子里長連佳振也積極爭取國民黨提名，該選區藍營有二名新生代參加黨內初選。

台中市豐原區社皮里長涂力旋，爭取國民黨提名參選台中市議員第4選區選舉。記者游振昇／攝影
台中市豐原區社皮里長涂力旋，爭取國民黨提名參選台中市議員第4選區選舉。記者游振昇／攝影

親民黨 立法院 民進黨

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