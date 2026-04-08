嘉市長藍白民調張啓楷勝出 議員選戰憑個人實力「單兵作戰」

嘉義市長選戰藍白整合民調，民眾黨提名前立委張啓楷勝出，代表藍白聯盟出戰民進黨提名立委王美惠。隨著市長對決態勢底定，綠白營完成議員選舉布局成，藍營近日提名議員，藍綠白3黨議員選戰，參選者眾僧多粥少，競爭激烈，但選戰打法出現明顯轉變。往年地方選舉，常見市長、議員參選人同框「母雞帶小雞」造勢拜票，聯合掛看板拉抬聲勢，今年嘉市恐難再現。

藍綠陣營幾乎不約而同轉向「各自為戰」，無論是競選看板或掃街節奏，市長與議員參選人多半分進合擊。民進黨市議員布局完成，東、西區各提名4席，共推出8位參選人，組織戰力完整，但至今未見民進黨提名立委王美惠與議員參選人同框；民眾黨張啓楷領軍參選市長，目前僅在東區提名林昱孜參選議員，西區未提名，拜票請託行程，林昱孜緊跟張啓楷，還共同設服務處。

國民黨近期將召開市黨部委員會，拍板提名名單，現有7席議員將現任優先全數提名。其中東區議員傅大偉、陳家平、郭定緯、張敏琪等3男1女連任，並將再提名曾參選議員的中央委員梁樹綸律師，再戰東區；西區將提名現任議員張秀華、鄭光宏、黃思婷等2女1男議員。

值得關注的是，市長黃敏惠支持無黨籍侄子黃政融，投入西區議員選戰，高掛2人同框拜票看板，引發國民黨與無黨籍議員競爭壓力。另，規畫投入西區選戰的國民黨中央委員蘇慶良律師，態度轉趨保留。他直言，藍白合成局張啓楷勝出，基層將出現「各自為戰」局面，若黨內新人連他超過2人，有第3人，他就不選，只以中央委員身分輔選張啓楷。

隨著藍白整合確立，市議員選戰從過去仰賴市長光環「團體戰」，轉向強調個人實力「單兵作戰」。現任議員多具基層實力與服務基礎，自信能獨立應戰，讓傳統「母雞帶小雞」選戰模式，年底選舉逐漸退場。