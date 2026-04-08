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聚焦抗中保台？蔣萬安明議會施政報告 綠磨刀霍霍藍白打民生牌

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣邱書昱／台北即時報導
台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明天將赴議會施政報告。本報資料照片
台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明天將赴議會施政報告。本報資料照片

北市議會今開議，選舉年，本會期攻防將是蔣萬安連任關鍵會期。綠營磨刀霍霍，將鎖定蔣新政落實攻防；藍營針對新財劃法後追加減預算打「民生牌」；白營聚焦高齡長照等議題，要蔣萬安育兒政策外，不可只傾一邊。

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另，民進黨可能徵召立委沈伯洋選北市長、開議期間黨主席鄭麗文正好訪陸，藍營預期「抗中保台」也將是本會期攻防焦點。

據了解，北市府新會期優先法案包括配合考試院通案調整地方機關職務列等修正案；還有新財劃法的第一次追加減預算，包括捷運、營養午餐免費、高齡校舍改建、兒童托育補助等。

國民黨團書記長徐弘庭認為，本會議的攻防比較大的重點應是財劃法預算的追加減，但民進黨若硬要扯擋，因許多預算都是涉及社會福利，打此議題可能「自傷」。徐認為，民進黨議題攻防可能回歸「抗中保台」老路，尤其可能提名沈伯洋選北市長，加上黨主席鄭麗文正訪陸，過去蔣就與綠營議員多次針對共諜案攻防，近期又發生朱政騏共諜案，民進黨應沒有太多發揮空間。

「驚就驚死了，民進黨議員敢跟沈伯洋合掛看板？」議員李明賢也認為，民進黨施政報告若要配合沈伯洋打「抗中保台」，只會嚇跑中間選民，國民黨團就是照既定節奏，穩扎穩打打「民生牌」，讓民眾有感，如營養午餐免費政策就受到民意高度肯定。

民進黨議員張文潔表示，黨團開議後攻防，預計今天中午黨團大會後會收攏討論。她個人會聚焦民生議題的政策方向，「蔣萬安近期許多政策都是先拋出來，但後續怎麼落實都不清楚。」造成公務員和民眾等混亂，所以要更如實檢討政策內容。至於近期鄭麗文訪陸，鄭麗文並非以國家代表身份，因此會聚焦是否有站台灣利益出發，非向對岸低頭等狀況觀察。

民進黨議員許淑華說，蔣萬安近期提出的民生政策都是大撒幣，如何落實、執行都是接下來要監督的項目，尤其是延宕的第一魚果市場、都更五箭的法令配套，以及北市音樂與圖書中心、捷運工程等都是重點。

民眾黨團總召林珍羽說，民眾黨新會期仍著重與民眾息息相關的大都更、高齡長照、居住正義、交通、公共安全、動保等民生議題，她強調「不會因為選舉年就以意識形態掛帥問政」。她說，蔣萬安近期提出許多市民有感政策，包含營養午餐免費、增加公托和托育補助，但市政不可只傾向一邊，得要考量各面向。

民眾黨 徐弘庭 李明賢

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