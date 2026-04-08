徵召沈伯洋暫緩？他曝壓垮黑熊最後稻草...這兩人反應最準

民進黨派誰選北市長？傳因綠營內部對立委沈伯洋參選仍有雜音，提名暫緩，最快下周才會提名人選。國民黨港湖議員擬參選人陳冠安說，沈從「即將獲提名」變「口袋名單之一」，壓垮黑熊最後一根稻草，除綠營KOL勸退，高嘉瑜、洪健益為首北市小雞們態度更是關鍵。

陳冠安說，據媒體揭露，民進黨選對會昨天開會討論的人選除鄭麗君、沈伯洋外，還有范雲和吳怡農。陳冠安說，原本看似十拿九穩，代表民進黨對決蔣萬安的沈伯洋，僅僅經過一個清明連假，就被綠營自家內部質疑聲淹沒，瞬間從即將獲得提名變成口袋名單之一。

「誰是合格的母雞，誰能帶動選情，問小雞最清楚。」陳冠安說，民進黨議員洪健益說得保守，只婉轉稱母雞要能吸引中間選民；前立委高嘉瑜則是在藍營政論上被問到願不願意和沈伯洋共掛看板時，尷尬回應稱選議員只掛自己的看板。

「第一時間的反應最準。」陳說，就請問，哪個藍營小雞被問到願不願意跟蔣萬安共掛看板時，會有所猶豫？如果母雞夠強，小雞搶著都要合掛看板。如果母雞只是不夠強，需要小雞幫忙拉抬，可能還會看在同黨的份上，勉為其難。但若母雞不只沒加分，還會扣分，那再嘴硬的小雞，身體絕對誠實，勢必千方百計拒絕沾上邊。

陳冠安說，如果連號稱港湖吸票機的高嘉瑜，都害怕沈伯洋影響自身選情時，這自然會讓民進黨重新考量是否提名黑熊院長。但話又說回來，倘若高嘉瑜或是綠營小雞們真心希望沈伯洋擔當主將，那其實就該開始合掛看板、邀請陪同掃街。讓黑熊從人才濟濟的民進黨，脫穎而出，不香嗎？