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誰戰北市？綠選對會提及4人
備戰縣市長選舉，民進黨選對會昨討論台北市、桃園市人選。台北市長人選無明確進度，有選對會委員表示，首都市長選戰是重中之重，提名宜緩不宜急，會中討論到行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農等人選；桃園市長部分，選對會高度共識由法務部次長黃世杰參選，擬在五月初正式提名。
2026九合一選舉
民進黨布局年底縣市長選舉，目前台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣（馬祖）等七縣市尚未提名。民進黨昨中午召開選對會，民進黨發言人吳崢會後轉述表示，桃園市長方面，基本上已確立人選，預計五月初向外界介紹。黨內人士表示，黃世杰提名作業是卡在法務部工作交接，待四月底交接完畢，黨中央才會正式提名。
台北市長部分，吳崢說，目前有幾位人選，選對會還在就各個參選人的特質與競爭力之間做綜合討論；至於是否也會在五月推出台北市長人選，目前還沒有明確時程，不過希望可以盡速。
與會人士指出，北市參選人方面，鄭麗君、沈伯洋、吳怡農、范雲昨在會中都被提及。有選對會委員透露，上回台北市長人選直到七月才提名，現在沈伯洋黨內有雜音，尚有時間內部溝通，時間尚早；分析當前局面，提名方向還是以沈伯洋為主，朝這套劇本發展的進度未有改變，「大概就是沈伯洋了」。
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