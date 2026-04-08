布局彰縣 藍：謝衣鳯任副秘書長

國民黨彰化縣長提名作業卡關，國民黨副秘書長李哲華昨天說，彰化縣有其特殊政治環境，國民黨一直在思考勝選方案，目前確定由組發會進行徵召作業，不會採取任何初選或協調式民調，為了讓後續徵召作業圓滿順利，彰化縣黨部主委謝衣鳯將升任國民黨副秘書長。

對於傳出黨中央將徵召考紀會前主委魏平政參選，並將謝衣鳯升為黨副秘書長，謝衣鳯昨表示，她已卸下主委職務，今天由前立委蕭景田接任，「我還沒放棄，會努力到最後一刻」，不會接任副祕書長職務，以避免落實條件交換退選。

同樣已表態參選的前副縣長洪榮章、柯呈枋都強調，堅持走到最後爭取提名。

魏平政則說，家人都支持他參選，相信自己是能帶給彰化美好未來的縣長。

李哲華昨出席國民黨與民眾黨舉行的「嘉義市長初選民調結果發布記者會」，關於國民黨彰化縣長人選，他表示，從原有的三位有意參選人，再到外界推薦的新北市副市長劉和然、律師魏平政等人，他們都是國民黨非常優秀的「可提名同志」，然而彰化縣有其特殊政治環境，中央提名審核委員會上周也有開會；因應整體選情變化，提名審核委員會授權組發會進行徵召作業，「所以我們在彰化縣，不會採取任何初選或協調式民調，而是由組發會、地方黨部就上述人選，找出本身有強烈意願、要具備勝選條件等，我們會從各方面做考量」。李哲華還說，為讓後續徵召作業順利，謝衣鳯將升任黨副秘書長。

謝衣鳯昨在臉書發聲明指出，「對支持我的彰化鄉親們感到抱歉，結果可能不如大家的預期」，她還沒放棄，盡力的爭取到最後一刻，依然希望能在黨中央公告的提名辦法下，爭取代表國民黨爭取彰化延續執政的機會，也期盼在黨主席鄭麗文出訪交流回台灣後能有所轉圜；職務異動尊重黨中央的安排，她將卸下彰化縣黨部主委。

蕭景田昨證實，將接下彰化縣黨部主委，要大力輔選魏平政；至於最後人選仍待黨中央公布。政壇人士認為，國民黨彰化黨部此番人事布局，讓藍營人選更加明朗。

魏平政出身彰化知名織襪世家，也是政二代，早年曾參選社頭鄉長但落選。魏昨表示，與家人溝通後，支持他參選，他的人生失敗轉彎過好幾次，四十歲才考上律師；他駁斥「空降」說，強調自己是土生土長的彰化社頭人，國民黨還未決定由他出線，他若有機會擔此重任，會和基層好好溝通，尋求認同。

民進黨提名的彰化縣長參選人陳素月表示，尊重國民黨產生人選的方式，但應該符合民主精神，不管國民黨推誰參選，她都會全力以赴，爭取勝選。