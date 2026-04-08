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觀察站／整合黃敏惠票源 考驗藍白

聯合報／ 本報記者魯永明

年底大選藍白合在嘉義市跨出第一步，除為兩黨布局奠定基礎，更盼建立灘頭堡。然而，濁水溪以南，本土意識深耕「綠到出汁」，是在野的硬傷，張啓楷能否以「空降」整合地方藍營，尤其有效轉移市長黃敏惠橫跨藍綠的支持度，無疑是藍白聯手的考驗關鍵。

2026九合一選舉

昨天記者會上，張啓楷不諱言對手民進黨提名的王美惠「非常強」、被評估「不是十拿九穩，是十拿十穩」，無疑反映現況；王美惠歷次選舉成績，選市議員獲得全市最高票，轉戰立委時面臨地方綠營裂痕難癒，兩屆立委得票率都能突破百分之五十，展現吸納藍綠選票實力，成為綠營不意外的高人氣強棒。

王美惠長期深耕，騎機車經營選區，強化與選民互動的「陸戰」模式，在地方眼裡是最大優勢，也映照出藍營南部長期難以攻克地方首長、甚至拉近與綠營選票差距困難的弱點。

本屆總統大選，民眾黨柯文哲組合於嘉市獲兩成多得票率，是否實質投給張啓楷仍是未知數，但張勢將扛起「母雞」角色，不得不強化陸戰，首要面臨基層動能整合問題，包括嘉市地方上泛藍議員、里長連動布局，且不能忽略「白營小黨併藍營大黨」疑慮，才能凝聚藍營基本盤、非綠支持者動向。

另值得注意的是，黃敏惠打破地方自治史為任期最久的首長，個人選舉未嘗敗績，但她過往輔選地方黨籍人選，包括陳以真選市長，吳育仁、張秀華選立委，皆未能複製她的實績，此次政治能量成功轉移與否，影響藍白整合氣勢。

藍白拚年底大選複製國會合作模式，抗衡民進黨「中央加地方」戰法，塑造選舉新局面，進一步升高為二○二八總統大選前哨戰；能否在「民主聖地」嘉市吹響號角，是「藍白聯盟」一大試金石。

嘉義市選舉 黃敏惠 張啓楷

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