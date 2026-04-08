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黃敏惠：目前嘉市基本盤不在我們這邊 一定努力輔選

聯合報／ 記者魯永明李宗祐／嘉義報導

嘉義市長「藍白合」人選由民眾黨張啓楷出線，地方藍營訴求團結、期待順利接棒國民黨市長黃敏惠，黃昨直言「目前嘉市的基本盤並不在我們這邊」，但一定會努力輔選。民進黨提名的嘉市長參選人、立委王美惠說，期盼良性競爭。

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嘉市是藍白合首例定案共推人選的縣市，王美惠說，「尊重國民黨與民眾黨整合機制，恭喜張啓楷取得代表權」，她廿二年來深耕嘉義，一步一腳印，未來也將以具體行動與務實作為，為嘉義開創嶄新局面。但她也呼籲國民黨與民眾黨，在中央盡速審議總預算及軍購特別條例，不要讓政治影響國家與地方發展。

民進黨嘉市黨部主委黃大祐說，藍白後續仍有磨合問題，民進黨維持團結一致，對選情審慎樂觀；嘉市議會民進黨團總召林煒軒說，這場選戰是「在地深耕」對上「空降參選」，王美惠對嘉市每條街道、每個聚落生態瞭若指掌，嘉市需要的是扎實基層服務、能真正理解地方心聲的市長。

黃敏惠在藍白合民調前輔選藍營提名市長參選人翁壽良，對於結果，黃敏惠說，民調前兩黨「如人上山，各自努力」，現在結果已定，兩黨就要「兄弟登山，同心協力」，她會支持兩黨共同提名人，未來也一定會努力輔選，「這也是嘉義人有情有義的誠信精神」。

不過，黃敏惠也說，目前嘉市的基本盤並不在「我們這邊」，選戰將無比艱辛；但只要大家能團結，全心全意力挺支持，年底就有勝選的可能。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯、嘉市議會國民黨團書記張秀華都說，將團結一致，全力投入輔選工作。

黃敏惠 嘉義市選舉 張啓楷

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