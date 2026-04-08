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藍白共推 張啓楷出戰嘉市長

聯合報／ 記者林銘翰魯永明／連線報導
民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（左二）、國民黨嘉義市長參選人翁壽良（右二）、民眾黨秘書長周榆修（左）、國民黨副秘書長李哲華（右）昨出席「藍白聯合治理，嘉義市長初選民調結果發布記者會」，公布由張啓楷代表藍白參選嘉義市長。記者曾學仁／攝影
民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（左二）、國民黨嘉義市長參選人翁壽良（右二）、民眾黨秘書長周榆修（左）、國民黨副秘書長李哲華（右）昨出席「藍白聯合治理，嘉義市長初選民調結果發布記者會」，公布由張啓楷代表藍白參選嘉義市長。記者曾學仁／攝影

迎戰年底縣市長選舉，藍白啟動整合機制，嘉義市長昨確定由民眾黨前立委張啓楷參選。張啓楷表示，嘉義市搶得頭香，成為藍白合示範區，他已經邀請國民黨嘉義市長參選人翁壽良擔任競選總部主委，同時也感謝民眾黨「全黨救一人」，相信藍白結合將會大有可為。

2026九合一選舉

國民黨與民眾黨昨天舉行「藍白聯合治理，嘉義市長初選民調結果發布記者會」，宣布張啓楷代表藍白陣營參選二○二六年嘉義市長。

昨天與會者包括張啓楷、翁壽良、民眾黨秘書長周榆修、國民黨副秘書長李哲華等人。翁壽良說，恭喜張啓楷在整合民調勝出，「其實不管是誰勝出，我們都是藍白合示範區的勝利」，雙方在競選過程都很努力，彼此也都互相鼓勵。

張啓楷表示，雙方早在民調出爐前就約好，不管由誰勝出都要支持對方；他也當面邀請翁壽良擔任競選總部主委，「藍白兩黨聯手，一定可以打贏勝仗」。面對張啓楷的邀約，翁壽良則拿起麥克風謙虛地說，「主委你再找別人，不然去找黃市長（嘉義市長黃敏惠）」。

張啓楷指出，黃敏惠先前做出兩項重要宣示，包括不管由誰勝出都會全力輔選、爭取最後的勝利，同時也對外宣布嘉義市政府的所有活動，包括張啓楷、翁壽良跟民進黨嘉義市長參選人王美惠都會受邀，「因為黃市長有智慧的處理方式，雙方在初選過程非常平和」。

張啓楷也說，嘉義市搶得頭香成為藍白合示範區，相信未來也能推展到新北市及宜蘭縣；嘉義市長選舉將會變成全國性選戰，外溢效果也將影響其他縣市，濁水溪以南過去被視為綠營票倉，「藍白已經緊緊結合在一起，從雲林縣、嘉義市到台南市，這樣的氣勢將會帶動勝利」。

張啓楷並感謝民眾黨「全黨救一人」，尤其是前主席柯文哲出任競選總幹事。媒體詢問，藍白整合民調能否對外公布；張啓楷則說，雙方早有約定，民調不會對外公開。

嘉義政壇人士分析，張啓楷能脫穎而出有三大關鍵：首先，他為媒體出身，任不分區立委兩年且擅長議題操作、媒體攻防，知名度和空戰都領先翁壽良；其次，張任立委時即追隨黃敏惠施政路線，同為嘉市爭取建設，也表態延續黃敏惠施政，降低藍營支持者疑慮；第三，柯文哲擔任張的競選總幹事，南下輔選近十次，加上國民黨中央對跨黨輔選開綠燈，多名藍營立委包括謝龍介、羅智強、徐巧芯、牛煦庭等助選，都快速墊高聲勢。

黃敏惠 張啓楷 翁壽良 嘉義市選舉

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