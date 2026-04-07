侯友宜、李四川樹林同台 侯讚李：會做事、做實事

選戰逐漸升溫，新北市長侯友宜今晚前往樹林出席新北市義消總隊防宣大隊顧問團聯誼會，與李四川同台。侯友宜致詞時力挺李四川，大讚他「會做事、做實事」，他還有260多天，他會繼續努力「後繼也要有力」，才能讓新北市更安全、更安定。

侯友宜表示，李四川一路從基層打拚到現在，「從基層拚到現在，才知道一個人會不會做事」，李過去在市政推動上，不只做事踏實，也把城市安全顧得很好，「鐵鎚只是一個象徵，最重要的是腳踏實地做實事。」

談到外界以「川伯」稱呼李四川，侯友宜也笑說，「他比我年輕，我不能叫他川伯」，川伯只是一種親切稱呼，李四川其實更像是大家的兄弟、大家的朋友。