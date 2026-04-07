匹克球熱潮延燒 張嘉郡推「一鄉鎮一球場」拚打造雲林運動新城市

近年匹克球運動在國內快速發展，雲林縣相關運動人口、社團也急速成長，國民黨提名雲林縣長參選人張嘉郡今發表雲林匹克球發展政策白皮書，將打造「一鄉鎮一匹克球場」，並透過教育扎根、人才培育、發展運動觀光等策略，將雲林建立為匹克球運動重點城市。

張嘉郡今在西螺鎮舉辦政見記者會，包括縣議員李明哲、廖偉晴、簡慈坊、西螺鎮農會總幹事廖錦富、雲林縣四湖鄉匹克球協會理事長吳國太等人與會。

張嘉郡提出將雲林打造為匹克球運動的發展重鎮，她指出，匹克球因門檻低、易上手且具高度社交性，適合全齡參與，已成為全球成長最快的運動之一，對於正面臨高齡化挑戰的雲林而言，不僅有助形塑運動風氣，也可作為強化社區連結與人際互動的重要媒介。

她提出打造一鄉鎮一匹克球場政見，同步建立社區俱樂部與聯賽制度，強化教育體系銜接與專業培訓，並結合農業與觀光，打造具有地方特色的品牌賽事，串聯校園、社區、賽事與產業，建構匹克球運動完整發展鏈，讓雲林縣成為匹克球運動的示範城市。

張嘉郡也提出興建「大西螺國民運動中心」的政見，她表示，斗六國民運動中心已啟用，斗南、虎尾及北港國民運動中心等陸續興建中，大西螺地區人口近十萬，長期受濁水溪沿線強風與氣候影響，戶外運動條件不穩定，需要一座室內運動場館，她承諾當選後將興建「大西螺國民運動中心」，完成全縣各區設置運動中心的拼圖。

國民黨提名雲林縣長參選人張嘉郡今發表雲林匹克球發展政策白皮書，將打造「一鄉鎮一匹克球場」。記者陳雅玲／攝影

國民黨提名雲林縣長參選人張嘉郡（前排右六）今發表雲林匹克球發展政策白皮書，將打造「一鄉鎮一匹克球場」。記者陳雅玲／攝影