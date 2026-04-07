嘉義市長藍白合張啓楷勝出 陳琬惠吳宗憲同聲團結

張啓楷在嘉義市長藍白民調勝出，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說，期許宜蘭能像嘉義，團結所有力量；國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲競辦表示，相信合作模式會在宜蘭推動，如嘉義般團結一心。

國民黨與民眾黨今天公布嘉義市長提名民調結果，由民眾黨前立委張啓楷勝出，外界關注同為藍白合選區的宜蘭縣、新北市的協調進度，國民黨組發會主委李哲華說明，這週將開啟相關程序，比照嘉義市模式，討論新北、宜蘭的遊戲規則。

陳琬惠在臉書（Facebook）表示，祝賀戰友張啓楷在民調勝出，這不僅是對專業的肯定，更是白色力量在基層扎根的證明，證明民眾黨提出的願景能深入非六都的每吋土地，民眾黨不只有口號，更有解決問題、落實美好生活的行動力。

陳琬惠說，「嘉義可以，宜蘭一定也可以」，她會繼續在宜蘭深耕，期許宜蘭能像嘉義一樣，團結所有可以團結的力量。請鄉親支持她，讓宜蘭成為產業均衡、老有所終的新故鄉。

吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文透過文字表示，吳宗憲要向張啓楷表達誠摯祝賀。張啓楷在嘉義獲得許多國民黨民代與基層鄉親支持，是「藍白共好、守護地方」的具體實踐。這份成功經驗顯示，超越黨派框架並以專業治理，藍白攜手合作正是推動地方建設、實現鄉親利益最大化的最佳路徑。

鄭皓文說，這樣的合作模式相信也會在宜蘭推動與實踐。嘉義市與宜蘭縣同樣享有「民主聖地」美名，選民期盼的是打破政黨分野、回歸專業治理。

鄭皓文指出，吳宗憲與陳琬惠長期維持緊密聯繫，對縣政規劃已有高度共識與合作默契，是彼此最好的戰友，相信能如嘉義般團結一心，共同爭取宜蘭應有的建設、預算與發展。「嘉義做到了，我們在宜蘭，一定能做得更好」。