哪時玩完？國民黨彰化縣長提名之亂 3參選人都宣示戰到最後

國民黨彰化縣下屆縣長選舉，包括立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋表態參選，勤跑基層，卻傳出黨中央擬採徵召考紀會主委魏平政參選，引發地方反彈。三人均表示，尊重中央採徵召方式提名，但仍堅持走到最後，爭取提名。

謝衣鳯表示，她對支持她的彰化鄉親們感到抱歉，結果可能不如大家的預期，但她強調，還沒放棄，盡力的爭取到最後一刻，依然希望能在黨中央公告的提名辦法下，爭取代表國民黨爭取彰化延續執政的機會，也期盼在鄭麗文主席出訪交流回台灣後能有所轉圜；謝衣鳯並表示，不會接任國民黨副秘書長的職務，以避免落實條件交換退選的說法。

洪榮章表示，黨中央採取徵召作為提名方式的一種，他表示尊重，但選舉的最終目標是贏得勝選，黨中央決議徵召的人選，必須具備整合各方、爭取基層支持的實力，甚至要比目前投入的幾位人選更具優勢，才能讓基層信服、凝聚團隊力量，若無法符合基層期待，可能讓選戰陷入困境，也不是大家所樂見的結果，因此他仍將全力以赴到黨提名人選確定為止。

柯呈枋強調，這場選戰關鍵在於「能不能贏」，而不是誰會操作，他會持續做好準備，「隨時可以上場，戰到登記前最後一刻」，同時也呼籲黨中央盡速定案，讓地方能夠早日整隊出發，團結力量，全力守住彰化。

民進黨提名的彰化參選人陳素月雖然表示，尊重國民黨產生提名人選的方式，但也認為應該符合民主精神，不管國民黨推出誰參選，她都會全力以赴，爭取勝選。