張嘉郡參選雲林縣長 推「全齡共享」規劃大西螺國民運動中心

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天提出興建「大西螺國民運動中心」，並在全縣打造「一鄉鎮一匹克球場」，推動「全齡共享」的運動模式。

張嘉郡今天召開政見記者會，雲林縣四湖鄉匹克球協會理事長吳國太和多名雲林縣議員等人與會。

張嘉郡表示，面對健康意識提升與人口老化，運動已不再僅是體能的競技，更是連結健康促進、新興運動產業與社會價值的重要平台，因此提出2大運動政策主軸，包括興建大西螺國民運動中心，以及「一鄉鎮一匹克球場」推動匹克球。

張嘉郡說，盤點縣內斗六國民運動中心已啟用，斗南、虎尾及北港國民運動中心興建中，但大西螺地區人口近10萬，長期受濁水溪沿線強風與氣候影響，戶外運動條件不穩定，需要一座室內運動場館，讓不同世代都能在同一場域找到適合的運動方式。

張嘉郡認為，匹克球的入門門檻低、易上手且具高度社交性，已成為全球成長最快的運動之一，有助形塑運動風氣，亦可作為強化社區連結與人際互動的重要媒介。

針對「大西螺國民運動中心」的推動機制，她提出3大策略，包括縣府編列預算、引進民間參與，以及加速行政程序。她承諾，當選後將立即啟動用地盤點與整體規劃，優先利用公有土地或閒置校地，縮短建設時程，讓政策從藍圖落實為具體成果。

據中華民國匹克球協會網站介紹，匹克球Pickleball是結合羽球、網球與桌球特色的球拍型運動，球場大小如羽毛球，球網約網球網的高度，使用的板子像加大的桌球拍，球體為塑膠球，因規則簡單、適合各年齡層，近年在全球掀起一股熱潮。