快訊

家樂福改名倒數？「樂家康」悄曝光 新品牌名稱掀熱議

川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市藍白合民眾黨勝出 陳琬惠盼複製模式、吳宗憲指宜蘭能做更好

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「藍白合」嘉義市長選舉民調由民眾黨前立委張啟楷勝出，年底代表藍白對戰民進黨。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示「嘉義可以，宜蘭一定也可以！」請大家支持她；國民黨參選人吳宗憲競辦則回應「嘉義做到了，宜蘭一定能做得更好！」聯合報系資料照
「藍白合」嘉義市長選舉民調由民眾黨前立委張啟楷勝出，年底代表藍白對戰民進黨。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示「嘉義可以，宜蘭一定也可以！」請大家支持她；國民黨參選人吳宗憲競辦則回應「嘉義做到了，宜蘭一定能做得更好！」聯合報系資料照

2026年縣市長選舉藍白合縣市包括新北市、宜蘭縣、嘉義市，今天嘉義市長初選民調由民眾黨前立委張啟楷勝出，年底代表藍白對戰民進黨。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示「嘉義可以，宜蘭一定也可以！」尋求大家支持；國民黨參選人吳宗憲競辦回應「嘉義做到了，宜蘭一定能做得更好！」

2026九合一選舉

陳琬惠在臉書及LINE群組貼文「同為民主聖地，嘉義可以，宜蘭一定也可以！」她除了向張啟楷祝賀，也感謝嘉義市鄉親給民眾黨機會，更要對所有全力動員的「小草」致上最高的敬意，也感謝國民黨委員們跨黨派的支持。

陳琬惠強調「嘉義可以，宜蘭一定也可以！」看著張啟楷在嘉義大步邁進，她在宜蘭也感受到滿滿能量，她會帶著這份前進的動力，繼續在宜蘭深耕，也期許宜蘭鄉親與支持者能夠像嘉義一樣，團結所有可以團結的力量，請大家支持陳琬惠，一起努力，讓宜蘭成為產業均衡、老有所終的新故鄉。

對於陳琬惠貼文，吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文肯定「嘉義模式」，藍白攜手合作，宜蘭也做得到！同樣會在宜蘭推動與實踐；嘉義市與宜蘭縣同樣享有「民主聖地」的美名，相信兩地選民最期盼的是「打破政黨分野、回歸專業治理」，樹立新時代的民主典範。

鄭皓文表示，吳宗憲、陳琬惠維持緊密聯繫，對縣政規劃有高度共識與合作默契，是彼此最好的戰友，相信未來能與陳琬惠及關心宜蘭的朋友如嘉義般團結一心，爭取宜蘭建設、預算與發展，「嘉義做到了，我們在宜蘭，一定能做得更好！」團結力量大，讓宜蘭成為「小城大市」的標竿，走出一條產業升級、老有所終、青年敢於築夢的新道路。

民進黨 國民黨 民眾黨 張啟楷 陳琬惠 吳宗憲 藍白合

延伸閱讀

嘉義市藍白合張啓楷出線 王美惠：期待大選良性競爭

盧秀燕基隆挺謝國樑 喊話藍白合…國家才會進步

嘉義市長選戰 翁壽良、張啓楷藍白合民調拚搏

藍白合 國民黨開放6縣市輔選

相關新聞

「避條件交換退選」拒接國民黨副秘書長 謝衣鳯：爭取到最後一刻

彰化縣黨部主委謝衣鳯今天宣布卸下主委一職，將由曾任彰化縣議會副議長、立法委員的蕭景田接任，明天走馬上任，外傳國民黨有意安排謝衣鳯接下副秘書長職務，但謝衣鳯今天發出聲明指出，不會接副秘書長，「以避免落實條件交換退選的說法，也期盼黨中央能把重要人士安排，留給真正有需要舞台的優秀同志。」

嘉市藍白合民眾黨勝出 陳琬惠盼複製模式、吳宗憲指宜蘭能做更好

2026年縣市長選舉藍白合縣市包括新北市、宜蘭縣、嘉義市，今天嘉義市長初選民調由民眾黨前立委張啟楷勝出，年底代表藍白對戰民進黨。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示「嘉義可以，宜蘭一定也可以！」尋求大家支持；國民黨參選人吳宗憲競辦回應「「嘉義做到了，宜蘭一定能做得更好！」

中選會代理主委一句「再看看」 綠營人士揭嘉市選戰2不尋常訊息

2026年嘉義縣長選戰，民進黨立委蔡易餘接棒態勢底定後，外界目光全落在藍營如何出招。綠營人士表示，近日嘉義政壇出現兩股不尋常的訊息，一則是泛藍陣營的大林鎮長簡志偉在臉書公開指稱藍白合禮讓，另一則是地方社群瘋傳「中選會代理主委吳容輝競選團隊正式成軍」；雖然吳否認，卻留下一句「等到我不代理的時候，再看看」，埋下伏筆。

魏平政爭取選彰化縣長 強調已說服家族支持 也會和反彈基層溝通

國民黨傳出有意徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，引發熱議，基層甚至質疑「鄉長都選不贏，卻想選縣長」，更有一說家族也沒支持魏平政參選，不過魏平政今天說，在與媽媽、哥哥和妻子溝通後，其實家人都很支持他，他強調，他的人生也失敗轉彎過好幾次，40歲才考上律師，要戰勝失敗，立功立業，他相信自己會是能給彰化更美好未來的縣長。

謝衣鳯任國民黨副秘書長 蕭景田接藍彰化縣黨部主委

國民黨今日宣布，聘彰化黨部主委、立委謝衣鳯擔任中央黨部副秘書長；彰化黨部主委一職由蕭景田接任。

沈伯洋、鄭麗君、吳怡農、范雲戰北市都被討論 綠選對會採宜緩不宜急

民進黨2026選戰北台灣提名下入僵局，2026選舉對策委員會今天開會聚焦討論台北市、桃園市。台北市長人選無明確進度，會中有選對會委員提及，首都市長選戰提名動見觀瞻，宜緩不宜急，會中有討論到的人選共有四人，包括行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。