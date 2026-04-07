嘉市藍白合民眾黨勝出 陳琬惠盼複製模式、吳宗憲指宜蘭能做更好

2026年縣市長選舉藍白合縣市包括新北市、宜蘭縣、嘉義市，今天嘉義市長初選民調由民眾黨前立委張啟楷勝出，年底代表藍白對戰民進黨。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示「嘉義可以，宜蘭一定也可以！」尋求大家支持；國民黨參選人吳宗憲競辦回應「嘉義做到了，宜蘭一定能做得更好！」

陳琬惠在臉書及LINE群組貼文「同為民主聖地，嘉義可以，宜蘭一定也可以！」她除了向張啟楷祝賀，也感謝嘉義市鄉親給民眾黨機會，更要對所有全力動員的「小草」致上最高的敬意，也感謝國民黨委員們跨黨派的支持。

陳琬惠強調「嘉義可以，宜蘭一定也可以！」看著張啟楷在嘉義大步邁進，她在宜蘭也感受到滿滿能量，她會帶著這份前進的動力，繼續在宜蘭深耕，也期許宜蘭鄉親與支持者能夠像嘉義一樣，團結所有可以團結的力量，請大家支持陳琬惠，一起努力，讓宜蘭成為產業均衡、老有所終的新故鄉。

對於陳琬惠貼文，吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文肯定「嘉義模式」，藍白攜手合作，宜蘭也做得到！同樣會在宜蘭推動與實踐；嘉義市與宜蘭縣同樣享有「民主聖地」的美名，相信兩地選民最期盼的是「打破政黨分野、回歸專業治理」，樹立新時代的民主典範。

鄭皓文表示，吳宗憲、陳琬惠維持緊密聯繫，對縣政規劃有高度共識與合作默契，是彼此最好的戰友，相信未來能與陳琬惠及關心宜蘭的朋友如嘉義般團結一心，爭取宜蘭建設、預算與發展，「嘉義做到了，我們在宜蘭，一定能做得更好！」團結力量大，讓宜蘭成為「小城大市」的標竿，走出一條產業升級、老有所終、青年敢於築夢的新道路。