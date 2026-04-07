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中選會代理主委一句「再看看」 綠營人士揭嘉市選戰2不尋常訊息

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
中選會代理主委吳容輝被點名出戰嘉縣長政壇掀波瀾。聯合報系資料照
中選會代理主委吳容輝被點名出戰嘉縣長政壇掀波瀾。聯合報系資料照

2026年嘉義縣長選戰，民進黨立委蔡易餘接棒態勢底定後，外界目光全落在藍營如何出招。綠營人士表示，近日嘉義政壇出現兩股不尋常的訊息，一則是泛藍陣營的大林鎮長簡志偉在臉書公開指稱藍白合禮讓，另一則是地方社群瘋傳「中選會代理主委吳容輝競選團隊正式成軍」；雖然吳否認，卻留下一句「等到我不代理的時候，再看看」，埋下伏筆。

2026九合一選舉

綠營地方人士指出，大林鎮前鎮長簡志偉日前透過臉書發文，語氣篤定地表示「藍白可望禮讓吳容輝參選」，甚至精確點出藍白陣營正考量「鄭習會」與當事人出國行程，重大消息預計落於「4月中旬」後；與此同時，另一則內容詳盡的「競選宣言」也在地方群組瘋傳，文中宣稱「吳容輝競選團隊經審慎評估，宣布投入2026年選舉，請親友穩定軍心」。這兩波訊息雖然形式不同，卻在時間點上高度重疊，直接將原本隱身幕後、身分敏感的吳容輝推向選戰最前線。

面對排山倒海而來的「被參選」壓力，吳容輝昨表示，目前身為中選會代理主委，根本不存在所謂的競選團隊，也質疑相關傳聞「究竟何來競選團隊可言？」。

綠營人士指出，嘉義地方已經敏銳地注意到，吳容輝雖然駁斥了「目前」的參選狀態，卻在訪談最後，對於未來動向拋出了一句：「等到我不代理的時候，再看看。」那句「再看看」，已被解讀為一種對外釋放的信號。

一位熟悉地方派系的人士表示，簡志偉的臉書發文與地方盛傳的競選團隊消息，不僅打破了藍營人選難產的僵局，更在無形中替吳容輝「搭好了舞台」，雖然吳容輝否認了「已成軍」的事實，但其回應中的「代理結束後」這項前提條件，卻讓人不禁聯想到簡志偉筆下那套「藍白合」的選戰節奏。

民進黨 中選會 嘉義 蔡易餘

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