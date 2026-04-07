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魏平政爭取選彰化縣長 強調已說服家族支持 也會和反彈基層溝通

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
國民黨前考紀會主委魏平政有意接受徵召參選彰化縣長，並重申他是土生土長的彰化社頭人，並非空降部隊。圖／魏平政提供
國民黨前考紀會主委魏平政有意接受徵召參選彰化縣長，並重申他是土生土長的彰化社頭人，並非空降部隊。圖／魏平政提供

國民黨傳出有意徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，引發熱議，基層甚至質疑「鄉長都選不贏，卻想選縣長」，更有一說家族也沒支持魏平政參選，不過魏平政今天說，在與媽媽、哥哥和妻子溝通後，其實家人都很支持他，他強調，他的人生也失敗轉彎過好幾次，40歲才考上律師，要戰勝失敗，立功立業，他相信自己會是能給彰化更美好未來的縣長。

2026九合一選舉

國民黨下屆縣長人選難產，在3名表態參選的縣長熱門人選立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋都還喬不出人選下，卻爆出前立委蕭景田向國民黨中央推薦徵召魏平政參選，也立刻引來基層反彈，國民黨彰化縣二林鎮黨部主委、前縣議員謝彥慧立刻辭二林黨部主委，表示縣長人選決定，未徵得鄉親共識，她難以投入後續輔選工作。」

對於「空降」一說，魏平政今天重申，他是土生土長的彰化社頭人，從小跟著家族賣襪子長大，也將在地織襪產業行銷到國際；40歲轉行當律師，因為從商和當了十幾年律師，他相信自已有足夠視野，未來也會是個好溝通的縣長，不過目前國民黨並還未決定由他出線，他若有機會擔此重任，一定會和基層好好溝通，尋求認同。

魏平政的母親陳春惠曾任兩屆社頭鄉長，家族經營知名琨蒂絲褲襪，哥哥魏平儀是前台灣區織襪公會理事長，魏平政今天說，其實他早在去年底就萌生選縣長的想法，也曾和母親及哥哥討論過，一開始家人也認為選縣長要面對成敗的壓力，勸他要三思。

但魏平政認為，不能因怕失敗而不試，失敗也沒什麼了不起，反而他的人生過程中一直在克服失敗，取得成功，考高中也曾考不好，但後來還是考上政大法研所，例如他考律師也不是一次就考上，人生就是不斷挑戰，「若放棄比賽，就一切結束了」，後來他才說服家人取得支持，家人也相信他的能力。

魏平政也解釋，當年其實一開始母親也曾想支持選鄉長的對手蕭如意，但後來未溝通好，他急就章應戰才選輸，但歷經這麼多年的歷練，現在如果要選縣長，他一定會好好拜訪現在反彈的謝彥慧和當年對手蕭如意，尋求地方的理解和支持。

國民黨 立委 洪榮章

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