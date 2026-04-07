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沈伯洋鄭麗君吳怡農范雲被討論戰北市 綠謹慎布局

中央社／ 台北7日電

民進黨選對會今天討論台北市、桃園市布局。台北市長人選無明確進度，有選對會委員表示，首都市長選戰是重中之重，提名宜緩不宜急，會中討論到行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農等；桃園市長人選，選對會高度共識由法務部次長黃世杰參選，擬在5月初正式提名。

2026九合一選舉

布局2026縣市長選舉，民進黨在台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門、馬祖等7縣市尚未提名。

民進黨中午召開選對會，民進黨發言人吳崢會後轉述表示，選對會今天聚焦在台北市以及桃園市，桃園市長方面，選對會基本上已經確立人選，預計在5月初正式向外界介紹。

至於台北市部分，吳崢說，目前有幾位相當有力的人選，目前選對會還在就各個參選人的特質與競爭力之間做一個綜合討論。至於是否也會在5月推出台北市長人選，吳崢表示，目前還沒有明確時程，不過希望可以儘速。

據了解，黃世杰的提名作業是卡在法務部工作交接，待4月底交接完畢，黨中央才會正式提名。

與會人士指出，台北市參選人方面，鄭麗君、沈伯洋、吳怡農、范雲都在今天的選對會上被提及。

據指出，近來輿情熱烈討論沈伯洋，選對會委員也交換意見，有人認為，台北市畢竟是首都，是選戰重中之重，而且現任台北市長蔣萬安未來有可能代表國民黨挑戰總統大位，所以民進黨在北市人選上還是要慎重，宜緩不宜急。

另外，民進黨籍桃園市議員游吾和、民進黨桃園市議員參選人胡家智、桃園議員張肇良因為涉入司法案件，議員提名資格恐受影響，選對會今天請當事人到會說明。

吳崢表示，選對會要聽取雙方不同意見，所以邀請被司法調查的當事人說明，選對會將把資訊彙整綜合後向中執會報告，最後由中執會做最後裁決。

法務部 民進黨 馬祖

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