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「避條件交換退選」拒接國民黨副秘書長 謝衣鳯：爭取到最後一刻

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
國民黨彰化縣長參選人將以徵召方式產生，為了讓徵召圓滿順利，原安排有意參選的縣黨部主委謝衣鳯將升任為國民黨副秘書長，但被謝拒絕。聯合報系資料照
國民黨彰化縣長參選人將以徵召方式產生，為了讓徵召圓滿順利，原安排有意參選的縣黨部主委謝衣鳯將升任為國民黨副秘書長，但被謝拒絕。聯合報系資料照

彰化縣黨部主委謝衣鳯今天宣布卸下主委一職，將由曾任彰化縣議會副議長、立法委員的蕭景田接任，明天走馬上任，外傳國民黨有意安排謝衣鳯接下副秘書長職務，但謝衣鳯今天發出聲明指出，不會接副秘書長，「以避免落實條件交換退選的說法，也期盼黨中央能把重要人士安排，留給真正有需要舞台的優秀同志。」

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謝衣鳯原是國民黨彰化縣長呼聲最高的人選，但近日傳出黨中央可能直接徵召前考紀會主委魏平政，謝衣鳯在臉書發出聲明指出，「對支持我的彰化鄉親們感到抱歉，結果可能不如大家的預期。」她還沒放棄，盡力的爭取到最後一刻，依然希望能在黨中央公告的提名辦法下，爭取代表國民黨爭取彰化延續執政的機會，也期盼在鄭麗文主席出訪交流回台灣後能有所轉圜。

謝衣鳯也說，過去在朱立倫前主席的懇談後，接下了縣黨部主委的重擔，包括親自籌措黨務運營的經費，以及凝聚基層走過總統大選，基層同仁跟支持者都是她擔任主委ㄧ職後最堅實的後盾；鄭麗文主席上任後，也希望她能繼續留任彰化縣黨部主委，期勉能順利完成彰化各級選舉提名作業，並帶領彰化贏得最終勝選。身為國民黨的一份子，職務上的異動尊重黨中央的安排，她將卸下彰化縣黨部主委。

前立委蕭景田也證實將接下彰化縣黨部主委，主要是要大力輔選魏平政參選，至於是否確定魏平政就是確定人選，蕭景田說，仍待黨中央公布。不過對於此番震盪政壇解讀已讓國民黨彰化縣長提名布局進一步明朗。

國民黨 謝衣鳯 蕭景田 魏平政

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