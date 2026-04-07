立委洪孟楷今天到新北汐止陪同市議員參選人何元楷到汐止中正市場掃街拜票，並送上攻城神器「投石機」加油打氣。何元楷表示，非常感謝洪孟楷支持，洪孟楷不僅是他的前老闆，更是一路提攜的恩師。

洪孟楷與何元楷一同向攤商及鄉親問候，雖然下著大雨，仍吸引不少民眾熱情互動，氣氛熱絡，在洪孟楷親和力帶動下，民眾也爭相合影。

何元楷提到，自己曾擔任洪孟楷委員的國會助理，洪孟楷是他見過最認真勤奮的民意代表之一，從中學習到許多為民服務的精神與態度，未來也將持續秉持這樣的精神，為地方打拚。

洪孟楷表示，今日走訪汐止中正市場，可以明顯感受到何元楷平時勤走基層，許多攤商與民眾都主動表達支持與鼓勵。他指出，何元楷今年30歲，正是勇往直前、全力打拼的年紀，也最能感同身受、苦民所苦，相信何元楷未來一定能在議會為民發聲。

洪孟楷說，何元楷具備國政與市政歷練，是不可多得的青年人才，也呼籲汐止、金山、萬里的鄉親朋友，給認真打拚的年輕人一個機會，為地方服務。

立委洪孟楷陪何元楷汐止中正市場掃街，送攻城神器投石機加油。圖／何元楷辦公室提供