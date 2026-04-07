快訊

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

曾敬驊爆戀愛ing！秘戀超正美妝網紅「互相追蹤」 疑似已見過岳母

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋、鄭麗君、吳怡農、范雲戰北市都被討論 綠選對會採宜緩不宜急

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨選對會今天會中討論綠委沈伯洋參選台北市長議題，但並未拍板。圖／聯合報系資料照片
民進黨選對會今天會中討論綠委沈伯洋參選台北市長議題，但並未拍板。圖／聯合報系資料照片

民進黨2026選戰北台灣提名下入僵局，2026選舉對策委員會今天開會聚焦討論台北市桃園市。台北市長人選無明確進度，會中有選對會委員提及，首都市長選戰提名動見觀瞻，宜緩不宜急，會中有討論到的人選共有四人，包括行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農等。

2026九合一選舉

桃園市長人選部分，選對會已有高度共識，由法務部次長黃世杰參選。黨內人士指出，由於黃世杰請辭法務部政次跑流程需要時間，預計將會在五月初正式提名。至於其他縣市首長布局，今天會中並未提及。

民進黨人士表示，沈伯洋表達願意為黨出戰，讓參選台北市長人選出現契機，但黨內對此有2派看法，一派認為台北市長參選人還需肩負2026綠營選戰領頭羊角色，沈伯洋沒有選舉經驗，且在立院的攻防論述屬於主戰派，擔任領頭羊角色恐力有未逮。

知情人士說明，另一派則認為，沈伯洋身為新科立委能藉由專業與論述，在政壇引發高度討論、關注度跟影響力，能力上確有獨特之處；且較之台北市長蔣萬安的家族光環，沈伯洋更年輕且具國際觀，將是一場基層公民對決家族權貴之戰。

北市 桃園 台北

延伸閱讀

北市府最新民調 蔣萬安滿意度近7成

觀察站／沈伯洋仇恨值高 綠愁難當領頭羊

二軍疑慮…沈伯洋戰北市？綠提名暫緩

民進黨傳徵召沈伯洋選台北市長 蘇巧慧：他是我賓州大學同學

相關新聞

藍白合成局張啓楷出線對決王美惠 民主聖地成藍白合示範區

嘉義市長選戰藍白整合民調上午揭曉，民眾黨提名前立委、嘉義黨部主委張啓楷勝出，代表藍白聯盟對決民進黨提名立委王美惠。這不僅為嘉市選舉史寫下首度藍白合作新頁，讓「民主聖地」成為藍白合示範區，象徵年底選戰藍白合聯軍對戰綠營全新選局。

綠營派沈伯洋戰蔣萬安？媒體人：「母雞效應」恐踩死小雞

媒體人樊啓明近日在臉書發文評論民進黨北市長選舉布局，指出沈伯洋參選可能引發的「母雞效應」，恐變成「小雞被自家母雞踩死」的悲劇。

謝衣鳯任國民黨副秘書長 蕭景田接藍彰化縣黨部主委

國民黨今日宣布，聘彰化黨部主委、立委謝衣鳯擔任中央黨部副秘書長；彰化黨部主委一職由蕭景田接任。

沈伯洋、鄭麗君、吳怡農、范雲戰北市都被討論 綠選對會採宜緩不宜急

民進黨2026選戰北台灣提名下入僵局，2026選舉對策委員會今天開會聚焦討論台北市、桃園市。台北市長人選無明確進度，會中有選對會委員提及，首都市長選戰提名動見觀瞻，宜緩不宜急，會中有討論到的人選共有四人，包括行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農等。

為讓彰化縣長徵召順利圓滿 謝衣鳯被國民黨「升任」副秘書長

國民黨彰化縣長提名作業卡關，前立委蕭景田推薦徵召律師魏平政。國民黨副秘書長李哲華今天表示，彰化縣有其特殊政治環境，國民黨一直在思考勝選方案，目前確定由組發會進行徵召作業，不會採取任何初選或協調式民調，且為了讓徵召圓滿順利，原有意參選的縣黨部主委謝衣鳯將升任為國民黨副秘書長。

嘉義市藍白合張啓楷出線 王美惠：期待大選良性競爭

國民黨與民眾黨決定以「藍白合」方式推出嘉義市長人選，初選結果今天出爐，由民眾黨張啓楷勝出，將參選嘉義市長。民進黨嘉義市長參選人王美惠今天表示，後續的嘉義市長選戰，期盼能在理性、正向的基礎上進行良性競爭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。