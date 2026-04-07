沈伯洋、鄭麗君、吳怡農、范雲戰北市都被討論 綠選對會採宜緩不宜急

民進黨2026選戰北台灣提名下入僵局，2026選舉對策委員會今天開會聚焦討論台北市、桃園市。台北市長人選無明確進度，會中有選對會委員提及，首都市長選戰提名動見觀瞻，宜緩不宜急，會中有討論到的人選共有四人，包括行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農等。

桃園市長人選部分，選對會已有高度共識，由法務部次長黃世杰參選。黨內人士指出，由於黃世杰請辭法務部政次跑流程需要時間，預計將會在五月初正式提名。至於其他縣市首長布局，今天會中並未提及。

民進黨人士表示，沈伯洋表達願意為黨出戰，讓參選台北市長人選出現契機，但黨內對此有2派看法，一派認為台北市長參選人還需肩負2026綠營選戰領頭羊角色，沈伯洋沒有選舉經驗，且在立院的攻防論述屬於主戰派，擔任領頭羊角色恐力有未逮。

知情人士說明，另一派則認為，沈伯洋身為新科立委能藉由專業與論述，在政壇引發高度討論、關注度跟影響力，能力上確有獨特之處；且較之台北市長蔣萬安的家族光環，沈伯洋更年輕且具國際觀，將是一場基層公民對決家族權貴之戰。