童子瑋提生育獎勵金首胎補助6萬 0到3歲每月發千元育兒消費券

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天公布兒少政見，提出「生、托、養、學」四階段全方位政策。他會大幅調升生育獎勵金，首胎補助從目前的每胎3萬元要加倍提高到6萬元，另對0到3歲嬰幼兒，每月都發放1000元的「育兒消費券」，減輕家長負擔願意生兒育女。

童子瑋今天開記者會說明，他說基隆人口已跌破 36 萬大關，新生兒數更將跌破千人，他負責任地提出完整政策，協助青年父母減輕壓力。

童子瑋說，市府必須拿出更實質的資源，確保孩子從出生到成年前都能獲得強力支持，讓年輕家庭敢於在基隆扎根，因此他提出0到18歲全照顧政見，針對「生、托、養、學」四階段進行全面規畫。

第一是「生」，他要大幅調升生育獎勵金，規畫首胎補助6萬元、二胎8 萬元、三胎則達10萬元。若結合中央補助，第一胎最高可領16 萬元起，補助力道超越北北桃，鼓勵年輕人在基隆設籍生子。

第二是「托」，他要落實「一國中學區一公托」，加速擴展基隆托育資源的覆蓋率；同時考量家長通勤接送的需求，擴大夜間與延長托育的服務量能。此外，未來市府也要推動友善職場，透過補助企業雇主與設施費用，鼓勵民間公司設置托育空間，讓家長能「帶小孩上下班」，平衡職場與家庭生活。

第三是日常的「養」，童子瑋表示，他當市長後，會對於0至3歲的嬰幼兒，每月都發放1000元「育兒消費券」，可讓父母用折抵托育、尿布、安全座椅及食品，並提供輪狀病毒疫苗全面免費接種，減輕家長負擔並強化幼兒防疫力。

至於第四的「學」，童子瑋表示，為鼓勵在地就學並降低升學壓力，會設置三個學齡階段都給予新生入學禮金，國小、國中、高中入學都可領1萬元，希望能夠提升家長讓孩子留在基隆就讀的意願。