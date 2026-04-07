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為讓彰化縣長徵召順利圓滿 謝衣鳯被國民黨「升任」副秘書長

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨彰化縣長參選人將以徵召方式產生，為了讓徵召圓滿順利，原有意參選的縣黨部主委謝衣鳯將升任為國民黨副秘書長。圖／聯合報系資料照片
國民黨彰化縣長參選人將以徵召方式產生，為了讓徵召圓滿順利，原有意參選的縣黨部主委謝衣鳯將升任為國民黨副秘書長。圖／聯合報系資料照片

國民黨彰化縣長提名作業卡關，前立委蕭景田推薦徵召律師魏平政。國民黨副秘書長李哲華今天表示，彰化縣有其特殊政治環境，國民黨一直在思考勝選方案，目前確定由組發會進行徵召作業，不會採取任何初選或協調式民調，且為了讓徵召圓滿順利，原有意參選的縣黨部主委謝衣鳯將升任為國民黨副秘書長。

2026九合一選舉

迎戰2026年縣市長選舉，在野黨啟動整合機制，國民黨與民眾黨上午舉行「藍白聯合治理，嘉義市長初選民調結果發布記者會」，確定由民眾黨前立委張啓楷代表在野陣營參選2026年嘉義市長，與會人員包括張啓楷、國民黨嘉義市長參選人翁壽良、民眾黨秘書長周榆修、李哲華等人。

針對新北市長、宜蘭縣長整合民調期程，周榆修受訪時表示，國民黨與民眾黨將在近期內展開磋商，李哲華聽聞後補充，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌共同開啟藍白合作，「我們就抱持跟民眾黨就是一家人的概念，任何事情無所不談，大家保持溝通。」

李哲華說，儘管兩黨制度不同，但是經過這次民調，大家都已經找到雙方可接受、民調機構有辦法執行的方式，兩位參選人也都欣然接受，藍白在新北市長、宜蘭縣長各自有徵召人選，希望未來能夠比照嘉義市長的模式進行討論，「我們會保持熱線溝通，盡快滿足大家的期望。」

媒體詢問，新北市長、宜蘭縣長整合民調是否將在4月底前完成，周榆修對此表示，「期待能夠在符合國民黨、民眾黨支持者的日程之內完成。」

至於彰化縣長部分，周榆修指出，國民黨目前很努力、認真地找尋最適合人選，「這跟民眾黨的想法一致」，彰化縣為全國第七大縣市，不論幅員、版圖跟重要性，都是非六都最重要的縣市，「有關最強候選人的部分，我還會再跟李哲華請益，這個是大家共同的期待。」

李哲華說，國民黨從原有的3位有意參選者，再到外界推薦的新北市副市長劉和然、魏平政等人，他們都是國民黨非常優秀的「可提名同志」，然而彰化縣有其特殊政治環境，國民黨一直在思考最大勝選方案，中央提名審核委員會上周也有開會，再次盤點全國22縣市地方政治生態，包括嘉義縣市、彰化縣都要尋求在野大聯盟。

李哲華說明，因應整體選情變化，針對彰化縣長人選，提名審核委員會授權組發會進行徵召作業，「所以我們在彰化縣，不會採取任何初選或協調式民調，而是由組發會、地方黨部就上述人選，找出本身有強烈意願、要具備勝選條件等，我們會從各方面做考量。」

李哲華表示，國民黨彰化縣黨部將進行人事調整，現任主委謝衣鳯也有表達參選意願，為了讓後續徵召作業更加圓滿順利，謝衣鳯將升任為國民黨副秘書長，同時委請蕭景田回任縣黨部主委，包括彰化縣議員、鄉鎮市長及村里長代表提名都要盡快啟動，「這個工作要趕快啟動，才能把整個地方選情穩固下來。」

國民黨、民眾黨上午在台大校友會館舉行「藍白聯合治理，嘉義市長初選民調結果發布」記者會，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（左二）、國民黨嘉義市長參選人翁壽良（右二）、民眾黨秘書長周榆修（左）、國民黨副秘書長李哲華（右）等出席，公布結果由民眾黨張啓楷代表藍白參選嘉義市長。記者曾學仁／攝影
國民黨、民眾黨上午在台大校友會館舉行「藍白聯合治理，嘉義市長初選民調結果發布」記者會，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（左二）、國民黨嘉義市長參選人翁壽良（右二）、民眾黨秘書長周榆修（左）、國民黨副秘書長李哲華（右）等出席，公布結果由民眾黨張啓楷代表藍白參選嘉義市長。記者曾學仁／攝影

民眾黨 民調 國民黨 謝衣鳯

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