嘉義市藍白合張啓楷出線 王美惠：期待大選良性競爭

國民黨與民眾黨決定以「藍白合」方式推出嘉義市長人選，初選結果今天出爐，由民眾黨張啓楷勝出，將參選嘉義市長。民進黨嘉義市長參選人王美惠今天表示，後續的嘉義市長選戰，期盼能在理性、正向的基礎上進行良性競爭。

王美惠指出，恭喜張啓楷代表國民黨、民眾黨參選市長，尊重他黨的參選方式與機制，也尊重各政黨推出的人選，她22年來深耕嘉義，一步一腳印，未來也將以具體行動與務實作為，為嘉義開創嶄新的局面。

王美惠也呼籲，國民黨與民眾黨要以人民福祉為優先，在中央盡速審議總預算及特別條例，不要讓政治影響國家與地方的發展。