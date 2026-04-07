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影／藍白合民調張啓楷勝出 黃敏惠：會努力輔選

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選戰藍白聯合初選民調結果上午公布，白營提名市長參選人張啓楷勝出，嘉義市長黃敏惠恭喜張啓楷，特別感謝國民黨徵召參選人翁壽良醫師，民調結果已定，兩黨就要「兄弟登山，同心協力，我會依照辦理初選的目的，支持兩黨共同提名人，未來也一定會努力輔選，這也是嘉義人有情有義的誠信精神。」記者魯永明／攝影　
嘉義市長選戰藍白聯合初選民調結果上午公布，白營提名市長參選人張啓楷勝出，嘉義市長黃敏惠恭喜張啓楷，特別感謝國民黨徵召參選人翁壽良醫師，民調結果已定，兩黨就要「兄弟登山，同心協力，我會依照辦理初選的目的，支持兩黨共同提名人，未來也一定會努力輔選，這也是嘉義人有情有義的誠信精神。」記者魯永明／攝影　

嘉義市長選戰藍白聯合初選民調結果上午公布，白營提名市長參選人張啓楷勝出，民調前，輔選藍營提名市長參選人翁壽良的嘉義市長黃敏惠，對張啓楷勝出，恭喜民眾黨市長參選人張啓楷，獲得兩黨共同提名資格；黃敏惠特別感謝國民黨徵召參選人翁壽良醫師，在這段時間努力走入基層，展現出對嘉義市深厚的情感。

2026九合一選舉

黃敏惠表示，今天民調結果公布，代表藍白整合向前邁進一大步。在民調前，兩黨就像「如人上山，各自努力。」現在民調結果已定，兩黨就要「兄弟登山，同心協力。」黃敏惠說，「我會依照辦理初選的目的，支持兩黨共同提名人，未來也一定會努力輔選，這也是嘉義人有情有義的誠信精神。」

黃敏惠強調，「選賢與能是民主聖地嘉義市民的一貫作風，候選人只要夠出色，我們就不分顏色，就是我們要支持的人選；雖然目前嘉義市的基本盤並不在我們這邊，這場選戰也將是無比艱辛，但是只要大家能夠團結，全心全意力挺支持，年底就有勝選的可能，期待大家共同努力。」

國民黨 民眾黨 民調 張啟楷 黃敏惠

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