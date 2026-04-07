新北宜蘭藍白合比照嘉市模式 藍：本週討論遊戲規則

國民黨與民眾黨今天公布嘉義市長提名民調結果，由民眾黨前立委張啓楷勝出，外界關注同為藍白合選區的宜蘭縣、新北市的協調進度，國民黨組發會主委李哲華說明，本週將開啟相關程序，比照嘉義市模式，討論新北、宜蘭的遊戲規則。

國民黨與民眾黨將在嘉義市共推市長人選，由國民黨提名的醫師翁壽良與民眾黨提名的前立委張啓楷競爭，藍白雙方今天召開記者會，公布最終民調結果，由張啓楷勝出。

媒體詢問，同為藍白合選區的宜蘭縣、新北市的協調、整合進度，出席記者會的民眾黨秘書長周榆修表示，工作小組近期開始磋商，在嘉義市既有的良好基礎上，他與李哲華都很有信心。

李哲華說明，從國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌開啟藍白合的議程後，國民黨就抱持著與民眾黨是一家人的概念，任何事情無所不談、保持溝通；這次嘉義市的結果奠定良好基礎，本週將開啟新北、宜蘭的相關程序，將比照嘉義市模式，討論遊戲規則。

李哲華強調，雙方支持者都很緊張，他會與周榆修保持溝通，盡快滿足大家期望。

談到彰化縣長人選部分，周榆修指出，國民黨目前很努力、認真在找尋最合適人選，這跟民眾黨想法一致，彰化縣是全國第7大縣市，他會向李哲華請益，推出最強人選。

李哲華認為，彰化縣有特殊的政治環境，黨中央一直在思考最佳的勝選方案，所以上週中央提名審核委員會決定，授權由組發會進行徵召作業，因此彰化縣不會進行初選或協調式民調，由組發會、地方黨部找出最強人選。

李哲華解釋，為了讓後續徵召作業能圓滿、順利，原彰化縣黨部主委謝衣鳯將升任國民黨副秘書長，主委一職商請前立委蕭景田出任；相關作業已上簽給黨主席鄭麗文，相信很快就會發布人事。