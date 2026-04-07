嘉義市長選舉藍白合張啟楷勝出 小草女神劉芩妤倡組「在野大聯盟」

嘉義市長選戰藍白整合民調上午揭曉，民眾黨提名前立委、嘉義黨部主委張啟楷勝出，代表藍白聯盟對決民進黨提名立委王美惠。對此，有民眾黨「小草女神」之稱台中市西屯區市議員參選人劉芩妤表示，這不僅是一次成功的整合示範，更代表在野合作已經跨出關鍵一步，中部未來若進一步串聯成「在野大聯盟」，對2026選舉絕對會有正向幫助。

她說，人民期待的不是在野力量彼此競爭、互相消耗，而是透過公平、公正、公開的機制，找出最有勝選機會的人選。嘉義這次藍白首次合作共同初選，最終順利產生結果，雙方也展現出勝者承擔、敗者相挺的成熟態度，這樣的合作模式值得肯定，也證明只要有誠意、有制度，在野整合是做得到的。

她認為，這次嘉義的成功經驗，對整個中部地區乃至全台灣都具有指標意義。中部向來是選戰關鍵區域，若能從中部逐步建立起更成熟、更有默契的在野合作模式，未來進一步串聯成「在野大聯盟」，將成為2026最值得期待的一股力量，對選舉絕對會有正向幫助，也更有機會回應人民希望制衡、監督、改變現況的期待。

劉芩妤說，政治不應該只剩下政黨算計，更重要的是能不能把人民期待的團結與改變真正做出來。嘉義藍白合作開出第一槍，是一個好的開始，也是一個值得珍惜的契機。未來若能延續這樣的合作精神，讓更多縣市透過公平機制整合最強人選，在野力量就更有機會在2026打出一場團結、理性、正向的勝仗。