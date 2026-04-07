嘉義市長藍白合張啓楷勝出 王美惠盼理性競爭

國民黨與民眾黨將在嘉義市共推市長人選，今天公布民調結果，由民眾黨前立委張啓勝出。民進黨提名市長參選人、立委王美惠表示，尊重各政黨推出的人選，期盼理性進行競爭。

嘉義市長選戰「藍白合」民調推出人選為民眾黨前立委張啓楷，將與民進黨提名的市長參選人、立委王美惠對戰。

王美惠透過新聞稿表示，尊重他黨的參選方式與機制，也尊重各政黨推出的人選。後續的市長選戰，也期盼能在理性、正向的基礎上進行良性競爭。

王美惠說，22年來深耕嘉義，一步一腳印，未來也將以具體行動與務實作為，為嘉義開創嶄新局面。

王美惠也呼籲國民黨與民眾黨，要以人民福祉為優先，在中央盡速審議總預算及特別條例，不要讓政治影響國家與地方的發展。

國民黨嘉義市黨部表示，上午有很多黨員打電話關心民調結果，在獲悉由民眾黨人選勝出，並沒有太多不平的反應，大家共識還是要支持藍白合共推的人選。