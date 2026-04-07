藍白合民調張啓楷出線對決嘉義市 王美惠：期待選戰理性正向競爭

嘉義市長選戰藍白整合民調揭曉，民眾黨前立委張啓楷出線，對決民進黨提名立委王美惠。面對選戰新局，王美惠表示，尊重國民黨與民眾黨整合機制，恭喜張啓楷取得代表權，尊重他黨參選方式與機制，也尊重各政黨推出人選。王美惠強調，後續的市長選戰，期盼能在理性、正向的基礎上進行良性競爭。

王美惠說，她22年來深耕嘉義，一步一腳印，未來也將以具體行動與務實作為，為嘉義開創嶄新的局面。呼籲國民黨與民眾黨，要以人民福祉為優先，在中央儘速審議總預算及特別條例，不要讓政治影響國家與地方的發展。

民進黨展現穩定迎戰態勢。市黨部主委黃大祐指出，藍白雖完成整合，但後續仍有磨合問題，民進黨維持團結一致，對選情審慎樂觀。市議會黨團總召林煒軒直言，這場選戰是「在地深耕」對上「空降參選」，強調市長應熟悉地方脈動，最終由市民檢驗誰更了解嘉義需求。

林煒軒指出，選市長並非政黨利益交換，也不應從台北看天下。市長人選須經營在地，並經過民意檢驗，才能真正掌握市民需求。林煒軒強調，民進黨市長提名人王美惠，對嘉義市每條街道、每個聚落生態都瞭若指掌。嘉義市需要的是扎實基層服務與對嘉義市民的承諾。嘉義市需要的是一位能真正理解地方心聲的市長。無論藍白未來如何合、如何造勢，民進黨嘉義市黨團與支持者都會展現團結一致的決心，全力守護嘉義。

國民黨表態全力配合整合結果。市黨部主委蔡明顯表示，將依黨中央藍白合民調結果全力輔選張啓楷，加強與基層溝通，凝聚支持力量。市議會黨團書記張秀華也強調，黨團將團結一致，全力投入輔選工作，發揮母雞帶小雞，確保藍白合作發揮最大戰力。隨著藍白合成局對決民進黨，王美惠主打穩健與在地優勢，藍營則力求整合與動員，綠藍白角力展開，市長選戰進入攻防。