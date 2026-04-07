童子瑋提兒少政見 首胎補助6萬、每月發育兒券

民主進步黨基隆市長參選人童子瑋今天舉行記者會，公布「0至18歲全照顧」政見，包含首胎生育補助6萬元、0至3歲發放每月1000元育兒消費券。基隆市政府表示，樂觀其成。

童子瑋指出，基隆市少子化問題已面臨重大危機，總人口數已跌破36萬大關，他因此提出「生、托、養、學」4階段全方位政策。其中，生育獎勵金首胎補助新台幣6萬元、二胎8萬元、三胎10萬元，結合中央補助，第一胎可領16萬元。

針對「托」的部分，童子瑋主張落實「1國中學區1公托」，並考量家長通勤需求，擴大夜間與延長托育服務量能；此外，未來市府也要推動友善職場，透過補助企業雇主與設施費用，鼓勵民間公司設置托育空間，讓家長帶小孩上下班，平衡職場與家庭生活。

童子瑋並表示，針對0至3歲嬰幼兒，每月發放1000元「育兒消費券」，可用於特約賣場折抵尿布及食品，並提供輪狀病毒疫苗免費接種。此外，國小、國中、高中新生入學，各發放1萬元入學禮金，提升在地就學意願。

童子瑋競選辦公室政策部主任吳挺鋒表示，這項政策並非隨意提出，而是有備而來，預估從0至18歲的現金給付項目，1年預算約2億元。童子瑋表示，此政策是針對4階段的長期投資，他要與家長站在一起，把人才留在基隆。

基隆市政府民政處統計，基隆市3月總人口數為35萬9132人；且新生兒人數逐年下降，去年僅1042名新生兒，今年截至3月也僅221名新生兒。市府為鼓勵市民生育意願，已修正自治條例，將生育獎勵金從每名新生兒2萬元，提高至3萬元。