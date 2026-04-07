快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

翁壽良與張啓楷完成藍白整合模式 嘉義市在野陣營共推最強候選人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長選戰藍白整合民調揭曉，張啓楷勝出代表藍白征戰，黨工、支持者雀躍欣喜。記者李宗祐／攝影
嘉義市長選戰藍白整合民調揭曉，張啓楷勝出代表藍白征戰，黨工、支持者雀躍欣喜。記者李宗祐／攝影

嘉義市長選戰藍白整合民調今天揭曉，由民眾黨張啓楷勝出代表藍白聯盟出征，對決綠營王美惠。獲知訊息支持者紛紛趕來民眾黨嘉義黨部慶賀「這陣子辛苦總算值得」。這不僅為嘉市選舉史寫下首度藍白合作新頁，也象徵年底選戰藍白合聯軍對戰綠營全新選局。

2026九合一選舉

張啓楷返鄉全身心投入選戰布局，過年期間跑遍嘉義市各菜市場、社團春酒及參與逾60名宮廟慶典，聽到無數鼓勵聲音。民眾黨前主席柯文哲擔任競選總幹事，獲高金素梅蔡正元及羅智強等友軍推薦，更有謝龍介親臨力挺，加上公教退休人員總會表態支持，維持高端聲勢。

然而整合雖成，戰局未必樂觀。王美惠早在半年前獲提名提前布局，在中央資源挹注與地方長期經營加持下已搶占先機。反觀藍白陣營歷經整合消耗，基層動能尚待整合，是否能迅速形成戰力，成為勝負關鍵。

嘉義市長選戰藍白整合民調揭曉，黨工、支持者燃鞭炮慶賀。記者李宗祐／攝影
嘉義市長選戰藍白整合民調揭曉，黨工、支持者燃鞭炮慶賀。記者李宗祐／攝影

蔡正元 民眾黨 高金素梅 嘉義 張啟楷

延伸閱讀

盧秀燕基隆挺謝國樑 喊話藍白合…國家才會進步

嘉義市長選戰 翁壽良、張啓楷藍白合民調拚搏

白營拚擴基層版圖 新竹市長高虹安幕僚多人參戰議員

午餐免費掀加碼潮 藍白嘉義市長參選人接力喊「把關食安」

相關新聞

藍白合成局張啓楷出線對決王美惠 民主聖地成藍白合示範區

嘉義市長選戰藍白整合民調上午揭曉，民眾黨提名前立委、嘉義黨部主委張啓楷勝出，代表藍白聯盟對決民進黨提名立委王美惠。這不僅為嘉市選舉史寫下首度藍白合作新頁，讓「民主聖地」成為藍白合示範區，象徵年底選戰藍白合聯軍對戰綠營全新選局。

綠營派沈伯洋戰蔣萬安？媒體人：「母雞效應」恐踩死小雞

媒體人樊啓明近日在臉書發文評論民進黨北市長選舉布局，指出沈伯洋參選可能引發的「母雞效應」，恐變成「小雞被自家母雞踩死」的悲劇。

嘉義市長選舉藍白合張啟楷勝出 小草女神劉芩妤倡組「在野大聯盟」

嘉義市長選戰藍白整合民調上午揭曉，民眾黨提名前立委、嘉義黨部主委張啟楷勝出，代表藍白聯盟對決民進黨提名立委王美惠。對此，有民眾黨「小草女神」之稱台中市西屯區市議員參選人劉芩妤表示，這不僅是一次成功的整合示範，更代表在野合作已經跨出關鍵一步，中部未來若進一步串聯成「在野大聯盟」，對2026選舉絕對會有正向幫助。

藍白合民調張啓楷出線對決嘉義市 王美惠：期待選戰理性正向競爭

嘉義市長選戰藍白整合民調揭曉，民眾黨前立委張啓楷出線，對決民進黨提名立委王美惠。面對選戰新局，王美惠表示，尊重國民黨與民眾黨整合機制，恭喜張啓楷取得代表權，尊重他黨參選方式與機制，也尊重各政黨推出人選。王美惠強調，後續的市長選戰，期盼能在理性、正向的基礎上進行良性競爭。

翁壽良與張啓楷完成藍白整合模式 嘉義市在野陣營共推最強候選人

嘉義市長選戰藍白整合民調今天揭曉，由民眾黨張啓楷勝出代表藍白聯盟出征，對決綠營王美惠。獲知訊息支持者紛紛趕來民眾黨嘉義黨部慶賀「這陣子辛苦總算值得」。這不僅為嘉市選舉史寫下首度藍白合作新頁，也象徵年底選戰藍白合聯軍對戰綠營全新選局。

民調勝出謝民眾黨「全黨救一人」 張啓楷邀翁壽良任競總主委

迎戰2026年縣市長選舉，在野黨啟動整合機制，嘉義市長民調確定由民眾黨前立委張啓楷勝出。張啓楷表示，嘉義市搶得頭香成為藍白合示範區，他已經邀請國民黨嘉義市長參選人翁壽良擔任競選總部主委，同時也感謝民眾黨「全黨救一人」，相信藍白結合將會大有可為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。