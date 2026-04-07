翁壽良與張啓楷完成藍白整合模式 嘉義市在野陣營共推最強候選人

嘉義市長選戰藍白整合民調今天揭曉，由民眾黨張啓楷勝出代表藍白聯盟出征，對決綠營王美惠。獲知訊息支持者紛紛趕來民眾黨嘉義黨部慶賀「這陣子辛苦總算值得」。這不僅為嘉市選舉史寫下首度藍白合作新頁，也象徵年底選戰藍白合聯軍對戰綠營全新選局。

張啓楷返鄉全身心投入選戰布局，過年期間跑遍嘉義市各菜市場、社團春酒及參與逾60名宮廟慶典，聽到無數鼓勵聲音。民眾黨前主席柯文哲擔任競選總幹事，獲高金素梅、蔡正元及羅智強等友軍推薦，更有謝龍介親臨力挺，加上公教退休人員總會表態支持，維持高端聲勢。

然而整合雖成，戰局未必樂觀。王美惠早在半年前獲提名提前布局，在中央資源挹注與地方長期經營加持下已搶占先機。反觀藍白陣營歷經整合消耗，基層動能尚待整合，是否能迅速形成戰力，成為勝負關鍵。