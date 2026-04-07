民調勝出謝民眾黨「全黨救一人」 張啓楷邀翁壽良任競總主委

迎戰2026年縣市長選舉，在野黨啟動整合機制，嘉義市長民調確定由民眾黨前立委張啓楷勝出。張啓楷表示，嘉義市搶得頭香成為藍白合示範區，他已經邀請國民黨嘉義市長參選人翁壽良擔任競選總部主委，同時也感謝民眾黨「全黨救一人」，相信藍白結合將會大有可為。

國民黨與民眾黨上午舉行「藍白聯合治理，嘉義市長初選民調結果發布記者會」，確定由張啓楷代表在野陣營參選2026年嘉義市長，與會人員包括張啓楷、翁壽良、民眾黨秘書長周榆修、國民黨副秘書長李哲華等人。

翁壽良發言時說，恭喜張啓楷在整合民調勝出，其實今天不管由誰勝出，都是藍白合示範區的勝利，雙方在競選過程都很努力，彼此互相鼓勵。

張啓楷表示，這是藍白合示範區的勝利，雙方早在民調出爐前就約好，不管由誰勝出都要支持對方，自己也早已邀請翁壽良擔任競選總部主委，藍白兩黨會聯手打贏這場勝仗，嘉義市成為藍白合示範區，相信這是老天最好的安排，感謝嘉義市長黃敏惠下達兩個重要指示。

張啓楷指出，黃敏惠先前已經公開表態，不管嘉義市長民調由誰勝出，未來都會全力輔選、爭取最後的勝利，同時也宣布嘉義市政府的所有相關活動，包括張啓楷、翁壽良跟民進黨嘉義市長參選人王美惠都會受邀，因為如此有智慧的處理方式，雙方在民調過程都非常平和。

張啓楷也說，嘉義市搶得頭香成為藍白合示範區，相信未來也能推展到新北市及宜蘭縣，嘉義市長選舉也將變成全國性選戰、成為全國矚目焦點，濁水溪以南過去被視為民進黨的票倉，「藍白已經緊緊結合在一起，從雲林縣、嘉義市到台南市，藍白合的氣勢會起來帶動勝利。」

張啓楷表示，他也要感謝民眾黨「全黨救一人」，尤其是前主席柯文哲出任競選總幹事，藍白合示範區將會推展到其他縣市，自己明天就會回到嘉義市展開謝票，「感謝老天爺的安排，嘉義市成為藍白合示範區，希望兩黨攜手為2028年全國大選帶來最好的結果。」