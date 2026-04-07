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綠營派沈伯洋戰蔣萬安？媒體人：「母雞效應」恐踩死小雞
媒體人樊啓明近日在臉書發文評論民進黨北市長選舉布局，指出沈伯洋參選可能引發的「母雞效應」，恐變成「小雞被自家母雞踩死」的悲劇。
2026九合一選舉
樊啓明指出，近期檯面上力挺沈伯洋的人，多為不用參選的綠營名嘴與政治人物，如王義川、謝志偉；相較之下，年底真正要上陣的民進黨台北市議員參選人則低調許多。
他分析，沈伯洋立場鮮明，若擺在主帥位置，小雞（其他議員）勢必靠向深綠，但台北市綠色板塊有限，極端化效應恐嚇跑中間與重視市政的游離選民，大餅很難向外擴張。
樊啓明指出，這種布局雖可能造就少數明星議員高得票，但議會整體席次恐受影響，形容「沈伯洋的母雞效應本想鞏固北市基本盤，但就怕變成『小雞被自家母雞踩死』的悲劇」。
目前民進黨仍未確定北市長候選人。行政院副院長鄭麗君婉拒參選後，黨內考慮徵召立委沈伯洋，但因綠營內部仍有不同聲音，提名時程已暫緩，最快下周才會公布。
此外，台北市長蔣萬安近期施政民調顯示市民滿意度近七成，較前次上升4.4個百分點。民進黨台北市議員洪健益認為，綠營人選要具備國際觀、能力形象、政策論述，才能吸引中間選民。
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