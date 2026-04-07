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綠北市長人選難產 莊瑞雄：沈伯洋大帥哥 范雲不得了人才多到傷腦筋

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋傳代表民進黨選北市長呼聲高，但綠選對會今天並不會拍板定案。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋傳代表民進黨選北市長呼聲高，但綠選對會今天並不會拍板定案。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天召開2026選對會，討論縣市長布局，但台北市長人選預計仍不會拍板。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，民進黨可用人才非常多，多到傷透腦筋，到底要怎樣挑出優秀的人才。

2026九合一選舉

民進黨立委沈伯洋是目前民進黨參選台北市長大熱門，他今天表示，相信民進黨一定會在首都派出最強的人選，對他來講，最重要的是身為黨團幹部，必須聚焦在已經被延期的軍購。

莊瑞雄指出，陳培瑜和他都是選對會成員，沈伯洋年輕、大帥哥，戰鬥力當然是好人選，另一位被討論人選綠委范雲更不得了，學生時代就是讓人景仰的明星級人物，學有專精，在台大當教授，到國會來相信從她各方面表現，可以凸顯出來；民進黨其實可用人才非常多，所以不用擔心，接下來步調會越來越快。

陳培瑜說，無論沈伯洋、范雲、綠委吳思瑤、王世堅還有其他被點名到的人，大家都是基於對台北市的愛，希望他們可以出來為大家服務，選對會任務就是滿足這些期待、傾聽大家聲音，提出最好人選，「再給我們一點時間，花香蝶自來」。

民進黨 陳培瑜 莊瑞雄

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