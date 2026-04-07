藍白合民調揭曉張啓楷出線3大關鍵 嘉義市長選戰版圖重組

嘉義市長選戰藍白整合民調結果上午出爐，由民眾黨提名的市長參選人、前立委張啓楷勝出，代表藍白聯盟出戰民進黨提名參選人立委王美惠。這場整僅牽動年底選情，在國民黨執政的嘉市投下震撼彈。

政壇人士分析，張啓楷藍白競爭脫穎而出，關鍵3大因素。首先，是知名度與空戰優勢。媒體出身、曾任政論節目主持人張啓楷，在2年不分區立委任內累積全國曝光，擅長議題操作與媒體攻防，在網路聲量、社群經，領先對手、國民黨提名參選人翁壽良，成功以「空戰」壓制國民黨在地「陸戰」優勢，搶占輿論主導權。

第二，路線選擇精準。雖張啓楷被認為「空降」，但張當立委追隨高人氣市長黃敏惠施政路線，立委任內為嘉市發聲，爭取建設，表態延續黃市長施政、延攬優秀市府團隊人才，塑造「藍白合唯一人選」形象，降低藍營支持者疑慮，爭取中間選民認同。

第三，明星加持與跨黨動員。民眾黨前主席柯文哲擔任張啓楷競選總幹事，操盤輔選，南下嘉輔選近10次，帶動聲量，舉辦4場廟口開講，白營前立委蔡壁如帶隊助講，國民黨中央對跨黨輔選開綠燈後，多位藍營重量級立委南下助選，包括謝龍介、羅智強、徐巧芯、林沛祥、張嘉郡、牛煦庭等，甚至媒體人趙少康、網紅館長陳之漢也加入助陣，快速墊高聲勢。

相較之下，國民黨提名人翁壽良雖具在地經營優勢，且獲黨籍議員與市長輔選，但整體戰略偏向傳統陸戰，未能有效轉化為民調支持。即使選前黃敏惠站台車掃，仍未形成關鍵「外溢效應」，聲勢始終未見明顯突破。此外，翁壽良為非典型政治人物，雖具醫師專業背景，也曾參選立委，但在公共議題操作與選戰節奏保守，難以與張啓楷高頻攻勢抗衡，最終在整合民調敗下陣來。

隨著藍白整合底定，後續挑戰才要開始。國民黨基層與議員面臨選區布局壓力，尤其民眾黨在東區完成議員提名，勢必擠壓藍營空間，整合難度升高。如何在合作與競爭間取得平衡，避免內部矛盾擴大，將成為左右選戰勝負的下一道關卡。