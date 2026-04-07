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賓大留學青澀照曝...沈伯洋蘇巧慧組雙北連線？蔣萬安這樣回
民進黨台北市長參選人擬近期底定，傳將鎖定徵召綠委沈伯洋參選。民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨受訪透露沈伯洋和她是美國賓州大學的同學，也有網友翻出過去蘇巧慧就曾貼出兩人在賓大的求學時期青澀照。北市長蔣萬安今被問及沈伯洋蘇巧慧雙北連線看法？蔣說，他就是全力專注市政。
2026九合一選舉
蘇巧慧曾在2024年貼文表示自己以前在美國念書的時候，因物價高，會和朋友買食材回宿舍自己煮，有個住在同棟宿舍的學弟和他室友，不只是年節固定「飯咖」，平常到了吃飯時間，時不時就會端著一鍋白飯出現，當年這位「蹭飯」學弟就是沈伯洋。
蔣萬安今天上午市政會議前，媒體堵問蔣，民進黨選對會若徵召沈伯洋選北市，與蘇巧慧的平均年紀僅46歲，國民黨的雙北連線平均年齡較高，怎麼看可能的世代落差？蔣萬安說，他一再強調，離選舉還有一段時間，他就是全力地專注在市政上面。
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