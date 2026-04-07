快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

賓大留學青澀照曝...沈伯洋蘇巧慧組雙北連線？蔣萬安這樣回

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
立委蘇巧慧曾在2024年貼文，表示自己以前在美國念書的時候，會和朋友買食材回宿舍自己煮，有個住在同棟宿舍的學弟和他室友，不只是年節固定「飯咖」，平常到了吃飯時間，時不時就會端著一鍋白飯出現，當年這位「蹭飯」學弟就是沈伯洋。圖／引用自蘇巧慧臉書
立委蘇巧慧曾在2024年貼文，表示自己以前在美國念書的時候，會和朋友買食材回宿舍自己煮，有個住在同棟宿舍的學弟和他室友，不只是年節固定「飯咖」，平常到了吃飯時間，時不時就會端著一鍋白飯出現，當年這位「蹭飯」學弟就是沈伯洋。圖／引用自蘇巧慧臉書

民進黨北市長參選人擬近期底定，傳將鎖定徵召綠委沈伯洋參選。民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨受訪透露沈伯洋和她是美國賓州大學的同學，也有網友翻出過去蘇巧慧就曾貼出兩人在賓大的求學時期青澀照。北市長蔣萬安今被問及沈伯洋蘇巧慧雙北連線看法？蔣說，他就是全力專注市政。

2026九合一選舉

蘇巧慧曾在2024年貼文表示自己以前在美國念書的時候，因物價高，會和朋友買食材回宿舍自己煮，有個住在同棟宿舍的學弟和他室友，不只是年節固定「飯咖」，平常到了吃飯時間，時不時就會端著一鍋白飯出現，當年這位「蹭飯」學弟就是沈伯洋。

蔣萬安今天上午市政會議前，媒體堵問蔣，民進黨選對會若徵召沈伯洋選北市，與蘇巧慧的平均年紀僅46歲，國民黨的雙北連線平均年齡較高，怎麼看可能的世代落差？蔣萬安說，他一再強調，離選舉還有一段時間，他就是全力地專注在市政上面。

台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

新北 北市 民進黨

延伸閱讀

北市府最新民調 蔣萬安滿意度近7成

觀察站／沈伯洋仇恨值高 綠愁難當領頭羊

二軍疑慮…沈伯洋戰北市？綠提名暫緩

【重磅快評】黑馬變黑熊 賴總統「唯一支持」沈伯洋？

相關新聞

藍白合成局張啓楷出線對決王美惠 民主聖地成藍白合示範區

嘉義市長選戰藍白整合民調上午揭曉，民眾黨提名前立委、嘉義黨部主委張啓楷勝出，代表藍白聯盟對決民進黨提名立委王美惠。這不僅為嘉市選舉史寫下首度藍白合作新頁，讓「民主聖地」成為藍白合示範區，象徵年底選戰藍白合聯軍對戰綠營全新選局。

綠營派沈伯洋戰蔣萬安？媒體人：「母雞效應」恐踩死小雞

媒體人樊啓明近日在臉書發文評論民進黨北市長選舉布局，指出沈伯洋參選可能引發的「母雞效應」，恐變成「小雞被自家母雞踩死」的悲劇。

藍白合民調張啓楷出線對決嘉義市 王美惠：期待選戰理性正向競爭

嘉義市長選戰藍白整合民調揭曉，民眾黨前立委張啓楷出線，對決民進黨提名立委王美惠。面對選戰新局，王美惠表示，尊重國民黨與民眾黨整合機制，恭喜張啓楷取得代表權，尊重他黨參選方式與機制，也尊重各政黨推出人選。王美惠強調，後續的市長選戰，期盼能在理性、正向的基礎上進行良性競爭。

翁壽良與張啓楷完成藍白整合模式 嘉義市在野陣營共推最強候選人

嘉義市長選戰藍白整合民調今天揭曉，由民眾黨張啓楷勝出代表藍白聯盟出征，對決綠營王美惠。獲知訊息支持者紛紛趕來民眾黨嘉義黨部慶賀「這陣子辛苦總算值得」。這不僅為嘉市選舉史寫下首度藍白合作新頁，也象徵年底選戰藍白合聯軍對戰綠營全新選局。

民調勝出謝民眾黨「全黨救一人」 張啓楷邀翁壽良任競總主委

迎戰2026年縣市長選舉，在野黨啟動整合機制，嘉義市長民調確定由民眾黨前立委張啓楷勝出。張啓楷表示，嘉義市搶得頭香成為藍白合示範區，他已經邀請國民黨嘉義市長參選人翁壽良擔任競選總部主委，同時也感謝民眾黨「全黨救一人」，相信藍白結合將會大有可為。

綠北市長人選難產 莊瑞雄：沈伯洋大帥哥 范雲不得了人才多到傷腦筋

民進黨今天召開2026選對會，討論縣市長布局，但台北市長人選預計仍不會拍板。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，民進黨可用人才非常多，多到傷透腦筋，到底要怎樣挑出優秀的人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。