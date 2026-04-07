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嘉義市長選戰張啓楷出線對決王美惠 「民主聖地」成藍白合示範區

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藍白合成局張啓楷出線對決王美惠 民主聖地成藍白合示範區

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長選戰藍白整合民調揭曉，民眾黨提名前立委、嘉義黨部主委張啓楷（右）勝出，代表藍白聯盟出征，對決民進黨提名立委王美惠。圖／聯合報資料照片
嘉市長選戰藍白整合民調揭曉，民眾黨提名前立委、嘉義黨部主委張啓楷（右）勝出，代表藍白聯盟出征，對決民進黨提名立委王美惠。圖／聯合報資料照片

嘉義市長選戰藍白整合民調上午揭曉，民眾黨提名前立委、嘉義黨部主委張啓楷勝出，代表藍白聯盟對決民進黨提名立委王美惠。這不僅為嘉市選舉史寫下首度藍白合作新頁，讓「民主聖地」成為藍白合示範區，象徵年底選戰藍白合聯軍對戰綠營全新選局。

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然而，整合雖成，戰局未必樂觀。王美惠去年底即獲提名提前布局，在中央資源挹注與地方長期經營加持下，搶占先機。反觀藍白陣營歷經整合消耗，基層動能待整合，能否迅速形成戰力，成為勝負關鍵。張啓楷勝出，首要挑戰整合國民黨基層與議員布局，「母雞帶小雞」拚勝選仍有難關待突破，藍白整合過程雖未撕裂，但「白營小黨併大黨藍營」疑慮未解，藍營議員憂心白營參選人搶票，人人自危，如何化解支持者疑慮、凝聚藍營基本盤，考驗操盤能力。藍營翁壽良未勝出，表態祝福，但支持者動向牽動藍營票源流向。

民進黨英系王美惠是高人氣強棒人選，但黨內派系矛盾存在，她與議會黨團及正國會中常委陳茂松間裂痕未修補，獲提名至今未與黨籍議員同框選舉看板。然而，王美惠憑深耕服務實力，2次立委選舉得票率都過半，支持者跨藍綠，展現穩固民意基礎，長期騎機車經營選區，強化與選民互動「陸戰」模式，是最大優勢。

張啓楷雖有民眾黨前主席柯文哲力挺，擅長議題操作與空戰優勢，但柯文哲嘉義2成總統得票，能否轉移張啓楷充滿變數。尤其張啓楷長期在外地發展，在地服務經營待補強。值得注意的是，市長黃敏惠角色備受關注，其選舉戰績亮眼未嘗敗績，但過往輔選市長、立委失利，政治能量能否成功轉移，影響藍白整合氣勢。

這場選戰不再是單一城市對決，升高為2028總統大選藍白聯盟對抗民進黨南方執政版圖前哨戰。藍白陣營複製國會合作模式，串聯南部縣市長參選人形成聯隊，對決民進黨中央地方聯合作戰。隨著嘉市藍白合民調落幕，張啓楷勝出，市長選戰進入藍白合對戰綠營新局，整合後效應、基層動員與議題攻防，將成為左右勝負關鍵，讓年底選戰詭譎多變、充滿看點。

黃敏惠 民進黨 國民黨 張啟楷 嘉義 王惠美

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